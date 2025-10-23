Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:37
673 citiri
Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
Alexandru-Florian Săraru (AUR), viceprimarul Ploieștiului FOTO Facebook/ Alexandru Săraru

Primăria Ploieşti a fost obligată să plătească o sumă consistentă, joi, 23 octombrie, către un executor judecătoresc pentru neplata unor datorii personale ale viceprimarului AUR, Alexandru - Florian Săraru. Primarul Mihai Poliţeanu a făcut o plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele viceprimarului.

Sumă plătită de Primăria Ploiești a fost de 13.000 de lei. City managerul Ploieştiului, Sorin Dumitraşcu, a declarat că viceprimarul Alexandru Săraru a primit cinci popriri pe salariul său, în valoare totală de 24.000 lei, însă a intervenit la o funcţionară de la Serviciul Financiar pentru ca aceasta să nu dea curs acestor popriri şi să îi dea salariul cash.

„El (viceprimarul Săraru - n.r.), când a primit acea poprire, a intervenit la Financiar şi a cerut doamnei care se ocupă de salarizare şi popriri să nu-i facă reţinere, pretinzând că a plătit deja la executor şi a arătat un ordin de plată on hold. (...) După care, în timp, lună de lună, îi tot spunea să nu-i facă reţinerea şi să primească salariu cash. (...) E singurul din primărie, practic, care cerea salariul cash. În timp, au tot venit popriri. Doamna de la Financiar tot îi spunea, el o tot chema la el, ba o influenţă, ba o ameninţa, ba o certa (...), adică cu genul ăsta de influenţă, să nu-i facă reţinerile”, a explicat Dumitraşcu.

Potrivit acestuia, primăria a fost dată în judecată în luna octombrie de către un executor judecătoresc pentru recuperarea banilor care nu i-au fost reţinuţi viceprimarului.

Primăria Ploiești a devenit terțul poprit

„Executorul ne-a dat în judecată pe noi, primăria, că noi suntem terţul poprit. (...) În momentul ăsta, evident că ne-am dat seama şi i-am făcut imediat reţinerea (din salariu - n.r.). Am luat funcţionarul la întrebări, ne-a spus tot, ne-a arătat schimbul de mesaje, care dovedea că viceprimarul a insistat, ba a rugat-o, ba a ameninţat-o, ba a dezinformat-o, ba a minţit-o, ca să nu-i facă reţinerile acelea. După ce am făcut reţinerea, primarul i-a făcut somaţie cerându-i să plătească toate datoriile în termen de 5 zile, având în vedere că noi, ca şi terţ poprit, primăria, trebuie să plătim. El n-a plătit. Azi am plătit noi diferenţa de vreo 13.000 şi ceva, că i-am reţinut deja 8.000 la ultimul salariu. I-am reţinut jumate din salariu”, a adăugat sursa citată.

Potrivit city managerului, pentru recuperarea sumei de 13.000 de lei plătită de primărie joi, se vor face reţineri din salariul viceprimarului.

În plus, primarul Mihai Poliţeanu a făcut plângere penală pe numele lui Săraru pentru mai multe fapte, între care instigare la abuz în serviciu şi folosirea funcţiei de interes personal, a mai spus Sorin Dumitraşcu.

Totodată, plângerea penală vizează şi două funcţionare din primărie, respectiv casiera şi funcţionara care nu i-a făcut popririle viceprimarului, a mai precizat acesta.

Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
Astăzi, 22 octombrie 2025, DIICOT, împreună cu polițiștii BCCO Timișoara și SCCO Arad, a declanșat o amplă acțiune în județele Timiș și Arad, punând în aplicare 58 de mandate de...
Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care...
#aur, #Ploiesti, #viceprimar, #poprire venituri, #mihai politeanu , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou razboi mondial, transmis romanilor de un cunoscut strateg israelian: "E cat se poate de posibil"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
  2. Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
  3. Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"
  4. Grindeanu a anunțat când va fi decis candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. "Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional"
  5. Amenzi „din pix” și procese-verbale fantomă. Control de amploare ordonat la ANPC de Ministerul Economiei VIDEO
  6. Premierul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente”
  7. Sindicaliștii din Apele Române o acuză pe Diana Buzoianu de denigrarea angajaților: „Riscă să compromită imaginea unui corp profesional esențial”
  8. România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei. Guvernul spune adio unui acord „depășit”
  9. Cum a făcut Bolojan doar trei ani de facultate. Clarificări oferite de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
  10. E oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. În ce comune vor mai fi chemați românii la vot