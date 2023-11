Drama Aurei Urziceanu, una dintre vocile de aur ale României: "Trăiește în condiții greu de imaginat"

Aura Urziceanu a plecat din România în urmă cu 13 ani și a ajuns, la vârsta de 76 de ani, într-o situație extrem de dificilă.

Stabilită în Toronto (Canada) din 2010, Aura Urziceanu a ajuns într-un azil și, conform informațiilor prezentate de Cancan, ar suferi și de Alzheimer.

„E foarte greu să mai poată lua cineva legătura cu ea, fiindcă și ea a dorit foarte mult, poate prea mult, să se izoleze acolo, în Canada. Are o vârstă înaintată și din datele care se cunosc, din vorbă în vorbă, azilul în care trăiește de ceva vreme e unul destul de ponosit! Trăiește în condiții greu de imaginat”, au declarat surse pentru Cancan.ro.

În 2014, Aura Urziceau a transmis o scrisoare deschisă pe blogul ei, în care explica care au fost motivele pentru care a părăsit definitiv România

„Păcat că în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezamăgirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți și așa cum mi s-au înfățișat românii în majoritate, nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă! Sunt goi, fără conștiință, fără suflet, fără educație. Sunt 97-98% răi la suflet, invidioși, urâți, demenți și de o lașitate josnică! Sunt foarte periculoși, că te aduc în stare să-i vânezi și să-i împuști! Nu mă recunosc sub nicio formă prin defectele lor … și sunt plini. Tocmai de aceea renunț la cetățenia română!”, scria Aura Urziceanu.

Apreciata cântăreaţă de muzică uşoară, pop şi jazz Aura Urziceanu s-a născut la 14 decembrie 1946, în Bucureşti, într-o familie de muzicieni. A început să studieze vioara cu tatăl ei, Nelu Urziceanu, fost violonist în Orchestra Radio şi profesor de vioară, iar la vârsta de opt ani deja îşi dorea să cânte ca solist vocal.

La 14 ani, a lansat, la televiziune, melodia "Soarele e îndrăgostit de Mamaia", prezentată anterior la prima ediţie (1963) a Festivalului de Muzică Uşoară de la Mamaia.

A absolvit clasa de canto - muzică uşoară condusă de profesoara Florica Orăscu, la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti.

Fiul ei, Elia Christopher, s-a născut pe 28 octombrie 1971. „Știam că este băiat. Mi l-am dorit mai mult decât orice pe lume. Dar din ’72 am început să lucrez cu contract și program strict, n-am mai avut când să fac alți copii. Un an am stat cu copilul, apoi l-am dus în România, la mama”, a spus Aura Urziceanu.

