Liderii USL: Ciorbea, taranist adevarat. Pavelescu: Niste comunistoizi

Liderii USL, Victor Ponta si Crin Antonescu, au declarat, luni, ca Victor Ciorbea va candida pe listele aliantei, fiind considerat reprezentantul "adevarat" al PNTCD. In replica, liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, i-a catalogat pe toti trei drept "comunistoizi".

"Ma bucur ca Victor Ciorbea va candida pe listele USL, este un crestin-democrat adevarat, sunt altii care se vopsesc", a spus premierul Victor Ponta, intr-o conferinta de presa.

Ponta: Ciorbea, un candidat foarte bun pentru USL

"USL este onorata sa-l aiba pe Victor Ciorbea. In privinta succesiunii PNTCD cunoastem epopeea politico-juridica. In acest moment, intr-o parte, la domnul Pavelescu exista o stampila, la domnul Ciorbea este o legitimitate. Ii chem alaturi de noi pe toti taranistii autentici", a completat si liderul PNL, Crin Antonescu.

Gigi Becali si Victor Ciorbea au fost acceptati in PNL

Prezent alaturi de Ponta si Antonescu, Victor Ciorbea le-a multumit pentru ca "recunosc acest PNTCD legitim, autentic si calitatea mea de presedinte al PNTCD".

"Multumesc in general liderilor USL, USL-ului in ansamblu, pentru faptul ca recunosc acest PNTCD legitim, autentic si, pe cale de consecinta, si calitatea mea de presedinte legitim al PNTCD. Evident ca este vorba despre PNTCD, care dupa decembrie '89 a promovat principiile si valorile national-taraniste crestin-democrate, PNTCD, care a fost condus de seniorul Coposu, de Ioan Ratiu, de Ion Diaconescu. In ce il priveste pe ala mic cu capul mare (Aurelian Pavelescu - n.r.), evident, stim cu totii ca este o creatie, o facatura a lui Zeus, care l-a propulsat, l-a plasat exact in fruntea PNTCD, pentru a incerca sa se ascunda si sub aceasta denumire la alegerile care urmeaza", a declarat Ciorbea.

Fostul premier va candida in colegiul 9 din Capitala, unde il va avea drept contracandidat pe Theodor Paleologu.

Pavelescu: Ciorbea este un sarlatan, toti trei sunt comunistoizi

Presedintele PNTCD, Aurelian Pavelescu, candidat pe listele ARD, s-a aratat indignat de sustinerea acordata lui Victor Ciorbea de catre liderii USL.

"Este un joc politic murdar de manipulare si inducere in eroare a electoratului, care il adopta pe acest fost procuror comunist neevoluat. O pozitie nedemna a unor oameni politici iresponsabili. Atat Crin Antonescu cat si Victor Ponta cunosc foarte bine realitatea partidului, faptul ca toate filialele din tara sunt alaturi de mine in structurile statutare, sunt filiale care dau candidati pentru alegerile generale", a declarat Pavelescu pentru Ziare.com.

"Victor Ciorbea a plecat din partid in 2004 si nu este altceva decat un sarlatan, care si-a inceput cariera politica la Ilie Verdet (fost lider al Partidului Socialist al Muncii-n.r.) si care a fost acuzat de DNA ca a devalizat patrimoniul UGSR (Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania) de zeci de milioane de dolari.

Le doresc tuturor acestor trei comunistoizi sa plateasca cat se poate de curand imensul rau pe care l-au facut si-l fac Romaniei. PNTCD are sansa de a intra in Parlament ca partid de sine statator, iar Victor Ciorbea, trecut la PNL, incearca sa indeplineasca visul lui Ion Iliescu de a elimina de pe scena politica partidele istorice, de a impiedica sansa istorica a PNTCD de a intra in Parlament", a adaugat liderul PNTCD.

PNTCD Ciorbea a contestat la BEC Alianta Romania Dreapta

Aurelian Pavelescu a tinut sa sublinieze ca "legitimitatea mea de presedinte al PNTCD este dincolo de orice dubiu", intrucat a fost recunoscut de Partidul Popularilor Europeni, care i-au permis sa sustina un discurs in cadrul congresului desfasurat la Bucuresti saptamana trecuta.

