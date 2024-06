Pavelescu: PNTCD va reveni in Parlament dupa 12 ani si va fi refacut din temelii

Presedintele PNTCD, Aurelian Pavelescu, e de parere ca formatiunea pe care o conduce va traversa momentul decisiv pentru revenirea sa in prim-plan la alegerile legislative din decembrie, cand crede ca va reveni in Parlament.

"Am certitudinea ca PNTCD va face pasul important sa revina in Parlament dupa 12 ani, e marea miza a partiului, care se va reface din temelii", a spus Pavelescu pentru Ziare.com.

El nu a dat insa detalii despre cum va arata impartirea candidaturilor din interiorul Aliantei Romania Dreapta, spunand doar ca "negocierile sunt in curs, sper ca se vor termina cu succes".

Pavelescu a adaugat ca si pentru el sunt mai multe variante de colegii in care sa candideze si ca va lua o decizie in zilele urmatoare.

PNTCD e parte din Alianta Romania Dreapta, alaturi de PDL si Forta Civica. De asemenea, taranistii vor gazdui pe listele lor candidatii Partidului Noua Republica, intrucat aceasta formatiune nu a reusit sa se inregistreze la timp, din cauza unei contestatii.

PNTCD a fost cel mai important partid de guvernare in perioada 1996-2000, insa nu a reusit sa intre in Parlament la alegerile de la sfarsitul acelei perioade. Taranistii nu au reusit sa acceada in Parlament nici dupa scrutinele electorale din 2004 si 2008.

