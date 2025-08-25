Aurelian Temișan, emoții pentru fiica lui. Dora urmează să înceapă liceul: „Noi descoperiri, dar și tentații”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 15:45
Aurelian Temișan și soția sa, Monica Davidescu, trăiesc emoții intense în aceste zile, deoarece fiica lor, Dora, urmează să înceapă liceul, o etapă importantă în viața adolescentei.

Artistul a vorbit sincer despre noua etapă din viețile lor și despre emoțiile care îi încearcă. Fiica lui se pregătește acum de începerea liceului, iar părinții îi sunt alături în fiecare moment.

„Dora mai are puțin și începe un nou capitol al vieții, liceul, noi descoperiri, dar și tentații, noi provocări. Nu îmi fac griji, fiecare dintre noi a trecut prin această etapă. Sigur că ne dorim ce e mai bun pentru ea și să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții, să se înconjoare de oameni simpli și adevărați, de la care să aibă ce învăța, cărora să aibă ce să le spună și în liceu știu, din experiența pe care am avut-o și eu la vremea respectivă, că se pot lega niște prietenii pe viață. Noi îi dorim să îi fie bine, suntem alături de ea și o sprijinim cu tot ceea ce putem și ce are nevoie”, a mărturisit Temișan pentru Click!.

Aurelian Temișan, pe scena Festivalului Mamaia 2025

În paralel, Aurelian Temișan a strălucit pe scena Festivalului Mamaia 2025, alături de Anca Țurcașiu, afișând un tonus de invidiat după ce a slăbit 16 kilograme în 56 de zile, între 17 februarie și 14 aprilie, printr-o dietă bine organizată. Artistul și juratul de la „Te cunosc de undeva” a susținut și un recital de zile mari, demonstrând că rămâne unul dintre cei mai apreciați artiști de pe litoral.

„E al treilea an de la reluarea festivalului. Acum doi ani, Mamaia 60, adică 60 de ani de la prima ediție, cum ar veni, 1963-2023, o Mamaia plină de muzică, dar fără concurs, anul trecut cu concurs, e al doilea an alături de Anca Țurcașiu, cu care fac echipă bună. Anul ăsta, o noutate pentru mine și o bucurie în același timp, să constat că ‘Centrul Teodor T. Burada’ din Constanța m-a selectat ca fiind prezentatorul celor două festivaluri Mamaia, cel de muzică ușoară și cel de folclor, care începe pe 27 august și se termină pe 29 august, pe care îl voi prezenta alături de Iuliana Tudor. De altfel, și cu Iuliana am câteva manifestări prezentate și facem echipă bună. Sunt foarte-foarte bucuros că anul acesta sunt implicat în prezentarea celor două festivaluri. Am avut și noi, soliștii, pe 23 august, un recital alături de Andrei Tudor orchestra, orchestra care a acompaniat și concurenții din festival, de la interpretare, am avut un recital frumos alături de alți colegi, embleme ale muzicii din România. Festivalul Mamaia a fost foarte frumos. Cu sunet foarte bun și pe sală și pe post, fără greșeli tehnice, artiștii cu bucuria de a sta pe scenă, iar publicul, indiferent că a plouat, nu pleci când vii la festival. Au mai plecat câțiva, cred, pentru că nu erau pregătiți, nu aveau umbrelă, dar majoritatea au venit cu umbrela la ei, simțind că poate o să plouă, dar când ești fan Fuego, eu am zis așa, ‘Ninge, plouă, nu te miști de acolo!’. Au stat la Fuego în prima seară și a avut un recital bestial, de 3 ore. Excelent”, a mai declarat Temișan.

Familia a mai profitat vara aceasta și de o vacanță în Grecia, care a trecut însă prea repede. „Am fost în vacanță într-o zonă liniștită a Greciei, de unde am migrat în fiecare zi spre altă plajă și seara spre altă locație de masă și a fost senzațional, dar în același timp am avut senzația că am ajuns azi, am despachetat, am fost la plajă și când am venit de la plajă a trebuit să împachetăm să plecăm, nu știu când s-au dus șapte zile. Dar e o experiență care trebuie repetată!”, a povestit artistul.

