Adevărul despre relația de iubire dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Sunt de 30 de ani împreună

Aurelian Temișan și Monica Davidescu s-au cunoscut în 1995, iar de atunci sunt 30 de ani de când sunt împreună. Anul acesta au sărbătorit această adevărată performanță în ziua de azi, anume să trăiască alături atâția ani.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu s-au cunoscut în ziua de 13 ianuarie 1995, iar cifra 13 de care mulți fug, pentru ei a fost cu noroc. De altfel, 13 a făcut parte din viața lor ani la rând.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995.Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13.

Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani.Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani. ”, a spus Aurelian Temișan.

Cadou de suflet la aniversarea celor 30 de ani de când se cunosc

Aurelian Temișan a mai spus că după suferința pe care a trăit-o cu pierderea motanului, artistul i-a făcut cadou Monicăi Davidescu un alt pisic. Și pentru că a rătat ziua de naștere și alte zile importante în 2024, cântărețul s-a gândit să înceapă anul 2025 cu dreptul, iar pe 13 ianuarie i-a făcut soției cadou pisicul.

„În ultimii 23 de ani, noi am tot avut animăluțe în casă. Am început cu un cățel, care a trăit 16 ani. O minune de cățel, Agatha o chema. Un an mai târziu, i-am făcut cadou Monicăi, în 2003, un pisic, pe care l-a numit Troțki.

Ads

Era un lord efectiv și mi s-a părut că i se potrivește numele. Între timp a mai ajuns la noi în casă, printr-o conjunctură, un Chihuahua uriaș, cel mai mare din clasa Chihuahua, Cupi, Cupidon, Don Cupi.

Era atât de frumos că te îndrăgosteai pe loc de el. A trăit 14 ani și jumătate, iar pisicul ne-a părăsit anul trecut la 20 de ani și un pic. De anul trecut din martie, Dora, fiica noastră, îmi tot spune că Monica a suferit mult, dar cu siguranță și-ar dori un pisic.

Am ratat ziua ei în august, am ratat sărbătorile și am zis că cea mai bună ocazie este pe 13 ianuarie să primească un pisic, la fel de frumos, la fel de mic și seamănă teribil cu ce am avut noi. L-am primit cu numele de Atlas și Atlas i-a rămas. Sperăm să trăiască măcar 20 de ani cât a trăit și celălalt. Este cadoul nostru pentru Monica.”, a mai spus Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu sunt doar soți, ci și colegi pe scenă, așa că au multe piese în care joacă împreună. De altfel, cei doi sunt părinții Dorei, o adolescentă acum în vârstă de 14 ani.

Cei doi artiști sunt căsătoriți de 18 ani, dar sunt împreună de 30.

Ads