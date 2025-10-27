Motivul pentru care Aurelian Temișan nu mai apare la TV alături de Andreea Bălan. Ce implicare are Antena 1

Aurelian Temișan își încheie parcursul la TVR după încheierea competiției „Vedeta familiei”. Artistul, cunoscut pentru prezența sa constantă în producțiile televiziunii publice, se va despărți de acest post ca urmare a unei interdicții impuse de Antena 1, care i-a cerut exclusivitate pentru viitoarele sale proiecte. În aceeași situație se regăsește și colega sa de juriu, Crina Mardare, ce urmează să apară într-un nou format al trustului Intact.

„Vedeta familiei”, show-ul muzical de la TVR care a adus pe aceeași scenă artiști consacrați și familiile lor, se apropie de finalul sezonului, dar și de finalul unei etape profesionale pentru doi dintre membrii juriului. Aurelian Temișan, care a făcut echipă în platou cu fina sa, Andreea Bălan, va apărea pentru ultima dată în finala emisiunii, urmând ca apoi să se dedice noilor sale angajamente de la Antena 1.

Crina Mardare va părăsi, la rândul ei, televiziunea publică din același motiv. Ambii artiști au semnat contracte ce le interzic implicarea în proiecte de același tip la alte posturi. Detalii despre situația celor doi au fost dezvăluite de Sanda Ladoși, colegă de platou în emisiune:

„Pe 26 octombrie e prima ediție în care eu nu sunt. Acum sunt semifinalele și finala. La finală am fost toți șapte. Fiecare am avut o probă eliminatorie și câte o semifinală, unde am filmat câte trei. Eu în semifinale am fost cu Radu Ștefan Bănică și Andreea Bălan. Ne-a tot combinat. Pe Temi și pe Crina i-a folosit acum la finală. După nu mai pot veni. Au exclusivitățile lor cu Antena. Și au probleme cu emisiuni de același gen. De-a lungul anilor am avut selecțiile. E o emisiune care are o audiență foarte bună. Și, din câte văd, e tolerată. Pentru că la TVR așa trebuie să discuți”, a spus Sanda Ladoși pentru CANCAN.RO.

Producția „Vedeta familiei” i-a reunit din nou pe Aurelian Temișan și Andreea Bălan, relația lor fiind una specială, cei doi sunt naș și fină. Alături de Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Bibi, Crina Mardare și Radu Ștefan Bănică, au format echipa de jurați care va desemna câștigătorul premiului de 15.000 de lei.

Pentru Andreea Bălan, acesta este primul sezon în care face parte din juriul unei producții TVR, după o carieră de peste 15 ani legată de Antena 1. În schimb, pentru Aurelian Temișan, finala „Vedeta familiei” marchează o nouă schimbare profesională și o despărțire de o fostă colegă de scenă.

