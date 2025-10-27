Motivul pentru care Aurelian Temișan nu mai apare la TV alături de Andreea Bălan. Ce implicare are Antena 1

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:47
1017 citiri
Motivul pentru care Aurelian Temișan nu mai apare la TV alături de Andreea Bălan. Ce implicare are Antena 1
Andreea, Aurelian Temișan și Crina Mardare FOTO Instagram/ temishan

Aurelian Temișan își încheie parcursul la TVR după încheierea competiției „Vedeta familiei”. Artistul, cunoscut pentru prezența sa constantă în producțiile televiziunii publice, se va despărți de acest post ca urmare a unei interdicții impuse de Antena 1, care i-a cerut exclusivitate pentru viitoarele sale proiecte. În aceeași situație se regăsește și colega sa de juriu, Crina Mardare, ce urmează să apară într-un nou format al trustului Intact.

„Vedeta familiei”, show-ul muzical de la TVR care a adus pe aceeași scenă artiști consacrați și familiile lor, se apropie de finalul sezonului, dar și de finalul unei etape profesionale pentru doi dintre membrii juriului. Aurelian Temișan, care a făcut echipă în platou cu fina sa, Andreea Bălan, va apărea pentru ultima dată în finala emisiunii, urmând ca apoi să se dedice noilor sale angajamente de la Antena 1.

Crina Mardare va părăsi, la rândul ei, televiziunea publică din același motiv. Ambii artiști au semnat contracte ce le interzic implicarea în proiecte de același tip la alte posturi. Detalii despre situația celor doi au fost dezvăluite de Sanda Ladoși, colegă de platou în emisiune:

„Pe 26 octombrie e prima ediție în care eu nu sunt. Acum sunt semifinalele și finala. La finală am fost toți șapte. Fiecare am avut o probă eliminatorie și câte o semifinală, unde am filmat câte trei. Eu în semifinale am fost cu Radu Ștefan Bănică și Andreea Bălan. Ne-a tot combinat. Pe Temi și pe Crina i-a folosit acum la finală. După nu mai pot veni. Au exclusivitățile lor cu Antena. Și au probleme cu emisiuni de același gen. De-a lungul anilor am avut selecțiile. E o emisiune care are o audiență foarte bună. Și, din câte văd, e tolerată. Pentru că la TVR așa trebuie să discuți”, a spus Sanda Ladoși pentru CANCAN.RO.

Producția „Vedeta familiei” i-a reunit din nou pe Aurelian Temișan și Andreea Bălan, relația lor fiind una specială, cei doi sunt naș și fină. Alături de Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Bibi, Crina Mardare și Radu Ștefan Bănică, au format echipa de jurați care va desemna câștigătorul premiului de 15.000 de lei.

Pentru Andreea Bălan, acesta este primul sezon în care face parte din juriul unei producții TVR, după o carieră de peste 15 ani legată de Antena 1. În schimb, pentru Aurelian Temișan, finala „Vedeta familiei” marchează o nouă schimbare profesională și o despărțire de o fostă colegă de scenă.

Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, 27 octombrie, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că au un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la...
Fake news despre Oana Țoiu. Ministra de Externe dezbrăcată de costum și îmbrăcată indecent cu ajutorul inteligenței artificiale
Fake news despre Oana Țoiu. Ministra de Externe dezbrăcată de costum și îmbrăcată indecent cu ajutorul inteligenței artificiale
USR demontează un fake news care circulă pe rețelele de socializare. O fotografie cu ministra de Externe Oana Țoiu, care s-ar fi îmbrăcat indecent la o întâlnire cu liderii europeni....
#Aurelian Temisan, #Andreea Balan, #antena 1 , #Stiri Aurelian Temisan
Comentarii
I
Iosif_Rooseveltovici_Churchill
rank 2
Chiar eram ingrijorat!! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia cinica a lui Lavrov la intrebarea daca Rusia a incalcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja sa nu atace Ucraina
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025. Designerul a participat alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari
  2. Motivul pentru care Aurelian Temișan nu mai apare la TV alături de Andreea Bălan. Ce implicare are Antena 1
  3. Alexandru Ciucu recunoaște o ieșire violentă din căsnicia cu Alina Sorescu, însă neagă agresiunea directă: „Poate verbal câteodată, dar...”
  4. Cine sunt concurenții de la Desafio: Aventura. Florin Prunea, fosta soție a lui Lino Golden și Codruța Sanfira sunt în echipa „Norocoșii”
  5. Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti
  6. Anda Adam, dezvăluiri neașteptate din culisele emisiunii Asia Express. Ce acuzații aduce producției: ”Știi cât de tare contează cum se montează?” VIDEO
  7. George Clooney, cunoscut din „Ocean's”, comentează cu umor jaful de la Luvru: „S-au descurcat bine” VIDEO
  8. Mădălina Ghenea a revenit pe rețelele sociale după o perioadă dificilă
  9. Ilinca Vandici, într-o nouă relație? Prezentatoarea TV a fost surprinsă alături de presupusul ei iubit
  10. Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO