Ministrul de Externe al României a acordat un interviu postului de televiziune CNN, în care a răspuns, printre altele, recentelor afirmații ale președintelui rus Vladimir Putin.

Bogdan Aurescu a fost chestionat pe tema recentelor afirmații făcute de Vladimir Putin, legate de strategia NATO pe flancul estic al alianței. Președintele Rusiei a ieșit dintr-o autoimpusă izolare mediatică, susținând o conferință de presă după întâlnirea avută la Moscova cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Aurescu a atins în interviu și problema potențialul acces al experților Rusiei la bazele militare NATO din România și Polonia. SUA tocmai s-au arătat dispuse să examineze posibilitatea de a le permite experţilor Rusiei ocazia de a se asigura că nu există rachete de croazieră Tomahawk la bazele NATO din România și din Polonia.

Moderator CNN: Una dintre cererile președintelui Putin, pentru a evita o nouă criză diplomatică sau potențial militară, a fost retragerea trupelor NATO din Bulgaria și România. Există vreo flexibilitate în acest sens, din perspectiva dumneavoastră?

Bogdan Aurescu: Bineînțeles că nu și, după cum bine știți, răspunsul NATO la propunerile avansate de Rusia în decembrie, precum și răspunsul scris al SUA la aceste propuneri au fost destul de clare. Orice fel de cerere de retragere a trupelor și echipamentelor NATO desfășurate deja pe teritoriile aliaților estici este ceva care este foarte legat de angajamentul de la articolul 5 al Aliaților NATO. Așadar, fiind foarte legat de nucleul, esența misiunii NATO, care este apărarea colectivă, este inacceptabil să existe vreun fel de veto al terților pe această problemă.

Moderator CNN: Sunt sigură, domnule ministru de externe, că ați urmărit foarte îndeaproape cuvintele lui Vladimir Putin, așa că aș fi interesată să aflu răspunsul dumneavoastră la observațiile sale de astăzi (n.r. - 1 februarie), în special că el consideră că Occidentul pur și simplu nu acceptă preocupările de securitate ale Rusiei.

Bogdan Aurescu: Da, am urmărit cu multă atenție ceea ce a spus astăzi, în cadrul conferinței de presă susținute alături de premierul Orban. Printre multe lucruri, el a spus, din nou, că amplasamentul de apărare antirachetă din România, de exemplu, și din Polonia, reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei – ceea ce nu este absolut adevărat. Este o absurditate să spui că un sistem pur defensiv, care nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci către posibile amenințări cu rachete din afara spațiului euro-atlantic, reprezintă o amenințare pentru Rusia. După cum am menționat deja, suntem gata să permitem Rusiei să verifice dacă există vreun fel de rachete ofensive în România. Nu există, asta e sigur. Apoi, a spus că Ucraina va deveni în curând membră NATO, dacă am înțeles bine afirmațiile sale. Dar acest lucru nu este pe agenda Alianței în acest moment, nu există o decizie iminentă de a accepta Ucraina ca stat membru NATO.