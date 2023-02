Ultimele detalii despre scandalul Canalului Bîstroe. România cere Ucrainei să permită măsurători pe Dunăre

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat marţi într-o intervenţie la Digi24, despre scandalul legat de lucrările de pe Canalul Bîstroe, că nu vrea să intre în dispute politice pe subiecte atât de serioase, care ţin de politica externă a României.

”Eu nu vreau să intru în dispute politice pe subiecte atât de serioase, care ţin de politica externă a României şi sunt convins că astfel de dispute nu sunt privite cu ochi buni nici de români, şi nici în exteriorul României. Eu vreau să se soluţioneze cât mai repede această chestiune şi nu vreau să dau titluri de presă”, a spus ministrul.

Bogdan Aurescu a precizat că, aşa cum a spus deja, ”Ministerul Afacerilor Externe nu are competenţe să verifice la faţa locului care sunt adâncimile pe Dunăre, pentru că nu avem nici experţi şi nici specializarea necesară”.

”În schimb, tot ceea ce a ţinut de Ministerul de Externe, noi am făcut foarte prompt: am informat Comisia Europeană, aşa cum am făcut-o şi în anii trecuţi – şi am fost permanent în dialog cu doamna comisar Vălean, şi anul trecut, şi inclusiv în aceste zile - că România nu este de acord cu includerea Canalului Bâstroe în reţeaua TEN-T, acea reţea a cursurilor de apă transeuropene. De asemenea, am cerut în mod foarte prompt părţii ucrainene să clarifice aceste informaţii care au apărut public cu privire la gradarea pentru adâncire a Canalului Bâstroe”, a explicat Bogdan Aurescu.

Discuții cu ministrul de Externe al Ucrainei

Ministrul de Externe a mai spus că a discutat inclusiv cu omologul meu Kuleba, sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la München şi i-a cerut lămuriri.

”Ulterior au apărut, tot sâmbătă, şi lămuririle Ambasadei Ucrainei. Luni am cerut din nou, invitând Ambasada Ucrainei la Ministerul Afacerilor Externe, clarificări pentru informaţiile care au apărut între timp. Acum, aceste aspecte trebuie verificate de autorităţile competente. Este motivul pentru care tot noi am solicitat accesul în Ucraina al navelor AFDJ – “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”, care se află în subordinea Ministerului Transporturilor, ca să verifice la faţa locului, prin măsurători de specialitate, aceste chestiuni, dacă sunt într-adevăr lucrări de adâncire. Oricum, noi am solicitat foarte clar părţii ucrainene, în repetate rânduri, inclusiv în cursul zilei de ieri, că, dacă există astfel de lucrări de adâncire, ele să înceteze imediat, pentru că ele nu s-au făcut cu acordul părţii române.

Şi este foarte grav că, în acest context, apar narative în spaţiul public, care susţin că nu ar trebui să mai acordăm sprijin Ucrainei. Asta este o chestiune care este cu totul separată de această discuţie legată de Bîstroe, care trebuie să fie rezolvată pin discuţii directe între ministerele de resort din cele două ţări”, a menţionat ministrul Aurescu.

Aurescu a mai afirmat că ”partea ucraineană, în discuţia de ieri, a şi propus să existe o rundă de consultări tehnice între experţii din Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Ucraina.

”Sperăm că aceste măsuri combinate, discuţii de specialitate, la care se adaugă şi măsurătorile pe care sperăm ca partea ucraineană să ne permită să le facem pe partea sa de Dunăre, deci pe teritoriul ucrainean, să clarifice aceste chestii”, a completat el.

Potrivit ministrului, ”din partea MAE există toată disponibilitatea de acţiona în conformitate, evident, cu competenţele noastre şi au făcut acest lucru”. ” Am făcut acest lucru extrem de prompt, la timp şi cu toată fermitatea de care este nevoie”, a mai spus Aurescu.

Bogdan Aurescu a menţionat că tebuie să avem aceste măsurători. ”Măsurătorile, din câte ştiu, durează ceva vreme, pe urmă există, iarăşi, o perioadă în care aceste măsurători trebuie să fie interpretate din punct de vedere ştiinţific. Prin urmare, trebuie să aşteptăm să vedem care sunt rezultatele acestor discuţii tehnice şi, respectiv, ale acestor măsurători şi, pe urmă, sigur că vom lua, în modul cel mai prompt, toate măsurile diplomatice care sunt necesare”, a mai arătat ministrul.