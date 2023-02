Imagini de vis cu aurora boreală. Pilotul unui avion a făcut un viraj de 360 de grade pentru a le oferi pasagerilor o priveliște de neuitat FOTO

Pilotul unui avion care zbura între Islanda și Anglia a făcut un gest inedit și a întors aparatul de zbor pentru ca pasagerii să poată vedea aurora boreală, relatează BBC.

Pilotul companiei EasyJet a făcut un viraj de 360 de grade, oferindu-se pasagerilor o priveliște uimitoare a luminilor nordice.

Avionul zbura spre Manchester, în timp ce aurora boreală a luminat cerul din Marea Britanie.

Unul dintre pasageri a postat pe Twitter fotografiile făcute. Adam Groves s-a declarat extrem de încântat de gestul pilotului, precizând că ”priveliștea incredibilă a încununat călătoria sa”, în cadrul căreia s-a logodit.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo