Fenomen spectaculos pe cerul României. "Uau! Superb!" / "Ingredientele magice ale unei superbe nopți de vară"

Cei care au avut răbdare să privească cerul de deasupra României în noaptea de luni spre marți, 13 august, au avut parte nu doar de o ploaie de stele, ci și de un spectacol în culori fascinante.

Ploaia de stele, fenomen astronomic cunoscut sub numele de Perseide, are loc anual, atingând apogeul în anumite zile din luna august. În 2024, perseidele se vor vedea într-un spectacol ceresc de "stele căzătoare" în perioada 11-14 august. În noaptea de 12 spre 13 august, pe cer s-au putut observa cele mai strălucitoare ploaie de stele a anului. Este unul dintre cele mai sclipitoare şi uşor de observat fenomene astronomice de peste an, producând „meteori de un albastru strălucitor - şi foarte mulţi”, spune astronomul Don Pollacco de la Universitatea Warwick, citat de Associated Press, potrivit News.ro.

Odată cu Perseidele însă, pe cerul României a apărut și aurora boreală, care i-a luat prin surprindere pe toți cei care au așteptat cu nerăbdare această noapte. Fenomenul a putut fi văzut în locurile fără nori şi cu puţină poluare luminoasă.

Imagini spectaculoase au fost surprinse în mai multe zone ale țării. Fotograful Cătălin Urdoi a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de imagini în care se poate observa perdeaua luminoasă în nuanțe violacee. Urdoi se afla în Bucovina atunci când a realizat aceste fotografii. “Perseidele, aurora și greierii care îmi țineau companie au fost ingredientele magice ale unei superbe nopți de vară” a scris fotograful în descrierea imaginilor.

Fotografiile au fost apreciate de cei care îi urmăresc pagina. “Mulțumesc frumos pentru aceste minunate imagini! Spectaculos! Felicitări!”, a scris cineva. O altă persoană a ținut să exclame: “Uau! Superb!”.

Și fotograful Răzvan Vitionescu a publicat o imagine superbă în care a surprins aurora boreală, de data aceasta în vestul țării, pe Muntele Mic.

Cătălin Beldea, astronom, susține că meteorii vor putea fi văzuți și nopțile următoare.

”Trebuie să ieşiţi undeva în afara oraşelor pentru a vedea aceste perseide, aceşti meteori nu sunt stele căzătoare. Sunt nişte particule care provin din coada unei comete, iar aceste comete sunt foarte mici, cât unghia de la deget, intră în atmosferă, ard şi de asta le vedem noi pentru o secundă.

Perseidele se văd de câteva zile şi vor mai continua încă alte zile, deci nu este exclus în noaptea de 13 spre 14 să fie mai spectaculoase de exemplu, depinde ce prinde pământul în drumul lui prin acest nor de praf lăsat de cometă.

Trebuie să fim atenţi pe tot cerul, să nu ne uităm doar într-o zonă a cerului, să stăm pe un şezlong sau pe o pătură”, a explicat astronomul, potrivit antena3.ro.

