Țările din care se poate vedea aurora boreală. Lucruri puțin cunoscute despre fenomenul spectaculos al naturii

Aurora boreală, cunoscută și sub denumirea ”Luminile Nordului”, se formează în timpul furtunilor geomagnetice, când particulele vântului solar pătrund în atmosferă. Fiecare dintre noi a văzut pozele uluitoare cu spectacolul de lumini verzi de pe cer, fiind un fenomen al naturii de-a dreptul spectaculos.

Aurora boreală se vede cel mai bine când este întuneric, iar cerul e senin, perioada ideală fiind din septembrie până în martie deoarece precipitațiile sunt reduse în intervalul menționat. Cu toate acestea, vremea este imprevizibilă în Nord, astfel că furtunile solare nu sunt predictibile, deci există șanse să observați aurora boreală inclusiv în august și aprilie, conform borderless.ro.

The aurora borealis in the sky over Bartlett Cove in Glacier Bay National Park, Alaska.pic.twitter.com/klTpHKrxAx — Wonder of Science (@wonderofscience) December 21, 2022

Locurile în care se poate observa aurora boreală în Europa

Kiruna, cel mai nordic oraș al Suediei

Parcul Național Abisko, Suedia - cerul este senin aproape tot anul

Tromso, Norvegia

Lofoten, Norvegia

Rovaniemi, Finlanda

Reykjavik, Islanda

The Hem of His Garment, The Aurora Borealis, Finland!🤩 pic.twitter.com/7Hona0pOwi — Jim's the Man (@yesjimstheman) December 13, 2022

Curiozități despre aurora boreală

1. Aurora boreală nu este un eveniment atât de comun

Atunci când alegeți o astfel de destinație nordică, nu ar trebui să o faceți doar pentru aurora boreală deoarece, în realitate, fenomenul nu apare atât de des, mai arată sursa citată.

2. Aurora boreală nu arată ca în poze

Pozele sunt făcute de regulă cu un timp de expunere îndelungat care face ca luminile și culorile să pară mult mai puternice decât în realitate. Uneori, aurora nu poate fi văzută cu ochiul liber, dar camerele video și aparatele foto o captează.

Northern Lights (Aurora Borealis) above the iconic view of a picturesque fishing village in Hamnoy (Hamnøy), Lofoten islands, Norway🇳🇴 in winter 📷© Noppawat “Tom” Charoensinphon pic.twitter.com/Dp55CAgXTQ — Giannis (Dede) (@giannis2221963) December 13, 2022

3. ”Vânarea” aurorei necesită efort

Fenomenul poate dura atât câteva ore, cât și câteva minute, drept urmare necesită atenție sporită. De asemenea, este ideal să optați pentru o cazare mai izolată, unde nu sunt foarte multe lumini, sau să mergeți într-un tur dedicat urmăririi luminilor nordice.

4. Tururi de vânat aurora boreală

Există tururi dedicate vânării luminilor nordice. Specialiștii urmăresc prognoza și știu zonele unde se poate vedea cel mai bine. Activitatea geomagnetică se măsoară printr-un indice KP care se calculează pe o scară de la 0 la 9. Cel mai complex tur din Kiruna durează până la 6 ore și merge până în Abisko.

5. Furtunile solare de o intensitate mare apar destul de rar

În Kiruna, se întâmplă de aproximativ trei ori pe an ca luminile polare să fie foarte puternice.

The Northern Lights (Aurora Borealis) pic.twitter.com/w7fiMW0sUm — Dominion Aesthetics (@CanadianAesth) December 17, 2022

