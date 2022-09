AURUL CENUȘIU - Soluția României. Formulele reactivării și distilării sale

După epuizarea accelerată a resurselor țării trebuie apelat la ultima resursă inepuizabilă: cea a capacităților creierului, numita “Aurul Cenușiu”. Accesarea este posibilă doar prin utilizarea unor procedee speciale. Expresia “Aur cenușiu” aparține ilustrului diplomat Mircea Malița, din anii ’60 -’70, când în multe țări ale lumii au fost experimentate tehnici de stimulare a capacităților creierului precum brainstormingul în Statele Unite, dând rezultate excepționale. Acum ajungând nervul la os, a venit și rândul României să experimenteze ceva deosebit și poate chiar mai de succes. Ar fi vorba de implementarea în universul romanesc a Universologiei acea Cunoaștere Universala care prin procesul “universalizării” permite accesul nu numai la hardware-ul cerebral potențiator de capacități cerebrale excepționale dar mai ales la software-ul său informatic elaborator al informațiilor și cunoștințelor la înalt nivel de Cunoaștere și Conștiință. Beneficiile în societate și economie ar fi imense iar PIB-ul vertiginos.

DEMERSUL DEZGROPĂRII ȘI DISTILĂRII AURULUI CENUȘIU

Înainte de toate e nevoie de schimbarea mentalității oamenilor printr-o nouă Setare (formulare, abordare, configurare, stabilire, standardizare) adică RESETARE. Aceasta ar trebui să fie de fapt “Marea Resetare” cea adevărată și nu basmele băbești și lumești autohtone sau legendele metropolitane internaționale în circulație. Numai schimbând Mentalitatea și configurând-o pe noi coordonate pozitive, eficiente, sunt șanse de schimbare putându-se începe lucrările dezgropării și distilării Aurului Cenușiu.

M-AEIOU-TICA. Un mare neajuns al oamenilor de astăzi îl reprezintă lipsa metodologiilor cea ce face ineficientă munca lor. Metoda cea mai generală, disponibilă chiar maselor largi, este Maeutica elaborări Adevărului în special M-AEIOU-tica autorului Vasile Droj

ACADEMIA ORIGINILOR exprimă la un stadiu și mai înalt în procesul cunoașterii care devine concret doar aplicând formula “demonstrează aici și acum”. Aceasta bună deprindere poate deveni o bună întreprindere ducând la rezultate excelente. Se știe că “exercițiul este calea de la a ști la a putea”. Tot exercițiul este și scânteia ce aprinde și menține focul distilării Aurului cenușiu.

HARUL este aspectul superior al religiozității, darul derivat din carismă personală, iar dacă aceasta devine “de masă” capacitatea societății crește. Poate la aceasta s-au gândit ideatorii și constructorii Catedralei Mântuirii Neamului din București singura catedrală contruită pe un verb “MÂNTUI” = “MONO THEOS” adică “a avea un singur Dumnezeu” sau Principiu Unitar pentru atei. HARUL însuși este HARMONIA (HAR+MONO), iar ARMON (ia) este însuși anagrama numelui ROMAN.

VENITUL PENTRU EXCELENȚA. În Italia Mișcarea 5 Stele a introdus venitul pe cetățenie, lăudabil din punct de vedere etic, dar total neproductiv. Pentru a repara greșeală contrabalansând-o prin productivitate este nevoie de instituirea unui nou venit atribuit meritului, talentului, geniului, eroicității numit “Venit pentru Excelența”. Indirect s-a aplicat deja sportivilor în ultimele luni și o ploaie de medalii de aur s-au revărsat peste România. Imaginați-vă unde am fi dacă fiecare categorie ar fi stimulată în acest fel. Iată Aurul cenușiu. Forma Casei Poporului - Universalionul care nu întâmplător forma Podiumul Olimpic al premierii valorilor.

(În anul 1990 autorul a înregistrat ceva asemănător, (“Proiectul Om și al Geniocrației”) pe lângă Președinția României și a Guvernului Petre Roman)*

EXPERIMENTAREA, AMBIENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA

Toate aceste idei și argumente care constituie baza unui adevărat Proiect de țară (brand), trebuie aplicate. Nu este suficientă doar explicația lor trebuie realizat triunghiul operativ EXPLICĂ - IMPLICĂ - APLICĂ. Fără implicarea celor capacitați și interesați nu se ajunge departe. Este nevoie, de asemenea, de aplicarea a încă unui alt triunghi: EXPERIMENTARE - AMBIENTARE - IMPLEMENTARE. Orice idee, proiect trebuie experimentat apoi ambientat într-un Ambient adecvat și în fine Implementat în serie dacă este necesar.

Toate cele expuse aici în mod concret, reprezintă Teorie și Practica utilizării Aurului cenușiu, mai mult respectivul aur cerebral însuși. Din acestă experiență universală se pot inspira cei care au posibilitatea realizării lor. Dacă consilierii prezidențiali, guvernamentali, ministeriali nu au auzit încă, este un semn că informația circulă lent. Aduceți-vă aminte de formula unui mare geniu: E = mc2 (viteza luminii la pătrat).

