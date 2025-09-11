Protestele ”Blocăm totul” din Franța, încheiate cu peste 500 de persoane reținute din cei 200.000 de manifestanți. Îndemnul lui Marine Le Pen VIDEO

Protestele „Blocăm totul”, care au avut loc pe teritoriul Franței miercuri, 10 septembrie, s-au încheiat cu peste 500 de persoane reținute, dintre care 200 în Paris. Franța nu a fost blocată, scrie Le Monde, după ce protestatarii mobilizați pe Telegram au blocat autostrăzi și au incendiat baricade, într-o manifestare de furie față de reducerile bugetare planificate de guvernul proaspăt căzut. Lidera spirituală a extremei drepte franceze a criticat manifestațiile, spunând că țara nu va ieși din criză dacă rămâne într-o „insurecție permanentă”.

Numeroase acțiuni de protest au avut loc pe tot parcursul zilei, în întreaga țară, cu mitinguri de amploare în unele orașe.

Ministerul de Interne a numărat 850 de adunări publice și sute de blocaje, reunind aproximativ 197.000 de persoane în întreaga Franță. Sindicatul CGT a anunțat 250.000 de manifestanți. În total, 540 de persoane au fost arestate, dintre care 211 la Paris, iar 415 de persoane au fost plasate în custodia poliției, dintre care 110 în capitală, potrivit Ministerului de Interne. De asemenea, 23 de agenți ai forțelor de ordine au fost răniți ușor.

Cele aproape 200.000 de persoane din toată Franța care au participat la mișcare au reprezentat o mobilizare pe care ministrul de interne demisionar Bruno Retailleau a descris-o ca fiind „semnificativă”, deși a adăugat că „cei care au vrut să blocheze țara nu au reușit să o facă”.

Născută pe rețelele sociale în vară și fără a implica în organizare sindicate sau partide politice, mișcarea „Bloquons tout” a reunit o gamă largă de nemulțumiri, fragmentată pe regiuni. Susținerea fermă a extremiștilor de stânga din La France Insoumise (LFI) de la sfârșitul lunii august a avut o influență evidentă, în special în marile orașe, cu o mobilizare deosebită a tinerilor. Potrivit Ministerului Educației Naționale, aproximativ o sută de licee au fost perturbate și 27 au fost blocate în Franța. Coordonatorul LFI, Manuel Bompard, a participat la mai multe mitinguri la Paris, inclusiv la adunarea generală a lucrătorilor feroviari.

Ironia este că mișcarea „Blocăm totul” a apărut online în luna mai în rândul grupurilor de dreapta, dar de atunci a fost cooptată de stânga și extrema stângă.

Marine Le Pen nu vrea „insurecție permanentă”

Totuși, lidera extremei drepte, Marine Le Pen, a dezavuat mișcarea și a folosit-o pentru a-și ataca oponenții politici din extrema stângă. Ieșirea din criză nu va fi realizată prin această „strategie a insurecției permanente”, a scris pe X Marine Le Pen, invocând „scenele de devastare și de violență împotriva forțelor de ordine” provocate de „confiscarea și recuperarea de către LFI a mișcării de protest față de politicile macroniste”.

„Ieșirea din criză se va face prin urne și nu prin această strategie de insurecție permanentă și de legitimare a haosului, care sunt singurele cuvinte de ordine ale extremei stângi”, a scris lidera deputaților din Rassemblement National (RN) pe X.

Tulburările din stradă s-au adăugat la agitația politică într-o zi în care cândva conservatorul Sebastien Lecornu a preluat funcția de prim-ministru al președintelui Emmanuel Macron, după ce predecesorul său a fost demis de parlament din cauza planurilor sale nepopulare de reduceri bugetare dramatice.

„E aceeași porcărie, e la fel. Macron e problema, nu miniștrii”, a comentat Fred, un oficial din sindicatul CGT care lucrează la compania de transport public din Paris, RATP. „Trebuie să plece”, a opinat el, citat de Reuters.

Franța se află sub presiune pentru a reduce deficitul bugetar, care este aproape dublu față de plafonul de 3% al Uniunii Europene, și datoria publică, care echivalează cu 114% din PIB.

Nemulțumiri față de reducerea cheltuielilor publice

Mișcarea reflectă furia față de ceea ce protestatarii numesc o elită conducătoare disfuncțională, hotărâtă să aplice măsuri de austeritate. Nemulțumirea s-a adâncit după ce ultimul guvern a propus reduceri de 44 de miliarde de euro (52 de miliarde de dolari) din cheltuielile publice.

În fața Gării de Nord din Paris, sute de tineri au scandat sloganuri anti-Macron. Unul dintre ei purta o pancartă cu steagul tricolor și cu sloganul „Republica elitei bogate”.

„Am venit să facem zgomot”, a spus Emma Meguerditchian, o studentă de 17 ani de la Sorbona. „Vrem să știe că nu mai putem suporta asta, vrem un alt tip de guvern”, explică tânăra.

În vest, protestatarii din Nantes au blocat o autostradă cu anvelope și coșuri de gunoi cărora le-au dat foc. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa oamenii care încercau să ocupe un sens giratoriu. În Rennes, un autobuz a fost incendiat.

În Montpellier, în sud, poliția a tras cu gaze lacrimogene asupra protestatarilor care au ridicat o baricadă pentru a bloca traficul la un sens giratoriu. Un banner mare amplasat la fața locului avea inscripția: „Macron demisie”.

Poliția din Paris a tras cu gaze lacrimogene asupra tinerilor care blocau intrarea într-un liceu, iar pompierii au îndepărtat bicicletele și coșurile de gunoi arse la numeroase baricade. Au izbucnit încăierări la o manifestație lângă centrul comercial Châtelet din centrul capitalei, iar pompierii au stins un incendiu care a izbucnit într-o clădire din apropiere.

De la „Vestele galbene” la „Blocăm totul”

Mișcarea „Blocăm totul” a fost comparată cu rebeliunea „Vestelor galbene” care a izbucnit în 2018-2019 din cauza impozitelor și a costului vieții și care l-a forțat pe Macron să facă concesii politice ce au costat miliarde de euro.

Cu toate acestea, sociologul Antoine Bristielle de la think tank-ul Fundației Jean Jaurès a remarcat o diferență generațională între cele două mișcări. „În mișcarea Vestelor galbene, aveam o Franță destul de vulnerabilă, care se lupta să supraviețuiască, mulți muncitori, mulți pensionari, în timp ce aici, în ceea ce privește vârsta, sunt mulți tineri”, a spus Bristielle. Ei au „o anumită viziune asupra lumii, în care există mai multă justiție socială, mai puțină inegalitate și un sistem politic care funcționează diferit, mai bine”, a explicat sociologul.

„Tinerii sunt viitorul, generația veche ne-a lăsat o lume de rahat, un guvern de rahat. Depinde de noi să luptăm pentru a schimba asta și să dansăm pe cenușa vechii lumi”, confirmă studenta Alice Morin, în vârstă de 21 de ani.

