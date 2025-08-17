Petrecere cu bani publici și maneliști în timp de austeritate. O primărie a cheltuit zeci de mii de euro la un eveniment unde Dani Mocanu a fost cap de afiș

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:54
Petrecere cu bani publici și maneliști în timp de austeritate. O primărie a cheltuit zeci de mii de euro la un eveniment unde Dani Mocanu a fost cap de afiș
Printre artiștii prezenți la eveniment a fost și manelistul Dani Mocanu FOTO captură Digi24.ro

În timp ce Guvernul le cere aleșilor locali să nu mai risipească banii publici, sunt primării care organizează evenimente cu zeci de mii de euro.

Într-o comună din județul Bistrița-Năsăud, o singură zi de distracție cu maneliști a costat aproape 60.000 de euro, potrivit digi24.ro.

Este vorba despre Primăria Lunca Ilvei din Bistrița-Năsăud, care a cheltuit aproape 60.000 de euro.

Printre artiștii prezenți la eveniment a fost și manelistul Dani Mocanu, condamnat, anul trecut, în prima instanță pentru tentativă de omor. Edilul Flaviu Lupșan i-a oferit personal o diplomă de excelență pentru aportul adus culturii, scrie sursa citată.

Guvernul pregătește noi măsuri

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României.

El a transmis că forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că 'nu există altă soluție'.

'Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachet, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă această măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singuri în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate', a afirmat Bolojan.

Șeful Executivului a mai arătat că este important ca atunci când o persoană publică este pe un post 'să facă ceea ce trebuie' pentru comunitate.

'Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România', a adăugat Bolojan.

