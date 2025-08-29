Angajații unei bănci au aflat, printr-un email transmis din greșeală, că vor fi concediați. Cum încearcă angajatorul să repare eroarea

Consiliere pentru angajații care au primit mailuri că vor fi concediați FOTO Pexels

Grupul bancar australian ANZ și-a cerut scuze personalului și a oferit consiliere psihologică după ce unii angajați au fost anunțați că vor fi concediați printr-un e-mail automat trimis din greșeală.

Astfel, unii angajați din divizia de retail a băncii au primit un e-mail, fiind informați cu privire la data de încheiere a contractului înainte de a fi însă anunțați oficial că vor fi concediați. Le era cerut să predea și laptopurile, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al ANZ a confirmat că e-mailul automat a fost trimis din greșeală.

Banca a regretat greșeala și a spus că personalul ar trebui tratat cu respect „în special atunci când se implementează modificări ale structurii noastre organizaționale”.

Bruce Rush, directorul interimar al departamentului de retail banking al băncii, a trimis ulterior un e-mail personalului superior, spunând că mesajul despre concedieri a fost trimis din greșeală înainte de termen.

Un apel a avut loc mai târziu, în cadrul căruia s-au oferit sprijin psihologic și consiliere, a confirmat un purtător de cuvânt al ANZ.

„Din păcate, aceste e-mailuri indică o dată de plecare pentru unii dintre colegii noștri înainte de a fi putut să le împărtășim rezultatul”, se arată în e-mailul trimis de Rush și văzut de Reuters. „Nu a fost intenția noastră să vă împărtășim știri atât de sensibile în acest fel și îmi cer scuze.”

Rush a declarat că ședințele de concediere au fost accelerate și urmau să fie finalizate joi.

ANZ, a patra cea mai mare bancă din Australia după capitalizarea de piață, se află în mijlocul unei revizuiri strategice comandate inițiate de noul director executiv Nuno Matos, care a fost numit în luna mai.

