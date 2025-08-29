Angajații unei bănci au aflat, printr-un email transmis din greșeală, că vor fi concediați. Cum încearcă angajatorul să repare eroarea

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 09:46
Consiliere pentru angajații care au primit mailuri că vor fi concediați FOTO Pexels

Grupul bancar australian ANZ și-a cerut scuze personalului și a oferit consiliere psihologică după ce unii angajați au fost anunțați că vor fi concediați printr-un e-mail automat trimis din greșeală.

Astfel, unii angajați din divizia de retail a băncii au primit un e-mail, fiind informați cu privire la data de încheiere a contractului înainte de a fi însă anunțați oficial că vor fi concediați. Le era cerut să predea și laptopurile, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al ANZ a confirmat că e-mailul automat a fost trimis din greșeală.

Banca a regretat greșeala și a spus că personalul ar trebui tratat cu respect „în special atunci când se implementează modificări ale structurii noastre organizaționale”.

Bruce Rush, directorul interimar al departamentului de retail banking al băncii, a trimis ulterior un e-mail personalului superior, spunând că mesajul despre concedieri a fost trimis din greșeală înainte de termen.

Un apel a avut loc mai târziu, în cadrul căruia s-au oferit sprijin psihologic și consiliere, a confirmat un purtător de cuvânt al ANZ.

„Din păcate, aceste e-mailuri indică o dată de plecare pentru unii dintre colegii noștri înainte de a fi putut să le împărtășim rezultatul”, se arată în e-mailul trimis de Rush și văzut de Reuters. „Nu a fost intenția noastră să vă împărtășim știri atât de sensibile în acest fel și îmi cer scuze.”

Rush a declarat că ședințele de concediere au fost accelerate și urmau să fie finalizate joi.

ANZ, a patra cea mai mare bancă din Australia după capitalizarea de piață, se află în mijlocul unei revizuiri strategice comandate inițiate de noul director executiv Nuno Matos, care a fost numit în luna mai.

