Reacția fabuloasă a selecționerului Australiei despre Messi

Selecţionerul Australiei, Graham Arnold, şi-a lăudat jucătorii după eliminarea din faţa Argentinei, scor 1-2, la Cupa Mondială din Qatar.

"Le-am spus băieţilor că nu pot fi mai mândru de ei şi de tot ce au oferit, mie şi ţării. A fost o călătorie lungă şi grea de patru ani şi jumătate. Desigur, sunt puţin dezamăgit, pentru că credem că am fi putut avea puţin mai mult. Dar sunt sigur că ţara este foarte mândră de aceşti băieţi. Nu în fiecare zi joci cu a 3-a cea mai bună echipă din lume şi cred că am făcut o treabă foarte bună. Sunt mândru de sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul acestei călătorii.

Am auzit multe că suntem cea mai proastă echipă Socceroos din toate timpurile. Şi am ajuns în optimile de finală, ca în 2006, luând şase puncte în grupe, ceea ce nu se întâmplase niciodată. Messi? El este incredibil. Este unul dintre cei mai mari din toate timpurile. El este remarcabil. Am avut privilegiul de a juca împotriva lui Diego Maradona şi de a antrena împotriva Argentinei lui Messi. Sunt doi jucători excepţionali, Argentina trebuie să fie mândră şi fericită că a avut doi jucători de acest calibru", a declarat el.

Australia a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a fost învinsă de Argentina, scor 2-1.

