Cine merge la Mondial dintre Australia și Peru. Echipa calificată s-a decis la penalty-uri

Reprezentativa Australiei s-a calificat la Cupa Mondială, luni, câştigând barajul AFC-Conmebol disputat împotriva selecţionatei din Peru, la Al Rayyan, în Qatar.

Australienii s-au impus la lovituri de departajare, scor 5-4. Marcatorii au fost Mooy, Goodwin, Hrustic, Maclaren şi Mabil pentru învingători, respectiv Lapadula, Callens, Tapia şi Flores pentru învinşi. Au ratat australianul Boyle şi de la Peru Advincula şi Valera.

Australia va juca la Cupa Mondială în grupa D, alături de Franţa, Danemarca şi Tunisia.

Ultima calificată la Cupa Mondială se va stabili marţi, când este programat barajul Concacaf – OFC, dintre Costa Rica şi Noua Zeelandă. Câştigătoarea barajului va evolua la CM în grupa E, cu Spania, Germania şi Japonia.

🇦🇺 Aussie Aussie Aussie! 🇦🇺

🦘The @Socceroos qualify for their fifth straight #FIFAWorldCup!#WCQ pic.twitter.com/b3FOZ71iJC