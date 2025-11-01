Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 14:48
865 citiri
Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri
Vasul Coral Advernturer FOTO Coral Expedition

O croazieră a fost anulată la câteva zile după moartea unei pasagere în vârstă, care fusese uitată pe o insulă. Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (Amsa) investighează incidentul, alături de Poliția din Queensland și de medicul legist al statului.

Suzanne Rees făcea drumeții pe Insula Lizard cu alți pasageri de pe Coral Adventurer, un vas care făcea o croazieră de 60 de zile în jurul Australiei, dar s-a desprins de grup pentru o pauză. Nava a plecat fără ea și s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul și-a dat seama că femeia lipsea, scrie BBC.

O operațiune majoră de căutare i-a găsit trupul a doua zi.

CEO-ul operatorului de croaziere Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, că pasagerii și echipajul de pe Coral Adventurer au fost informați miercuri că restul călătoriei a fost anulat din cauza „decesului tragic al lui Suzanne Rees și a unor problemele mecanice anterioare”.

El a adăugat într-un comunicat că pasagerilor li se va rambursa integral banii și a spus că Coral Expeditions lucrează „pentru a coordona călătoriile de întoarcere ale pasagerilor prin zboruri charter”.

Amsa a publicat, de asemenea, sâmbătă o declarație actualizată, spunând că a „emis o notificare către Căpitanul Coral Adventurer” prin care interzice îmbarcarea oricăror noi pasageri.

Purtătorul de cuvânt a declarat că oficialii vor interveni la bordul navei în Cairns la întoarcerea acesteia.

Nava a plecat inițial din orașul nord-vestic pe 24 octombrie și se afla la doar două zile de la începutul călătoriei în momentul morții femeii în vârstă de 80 de ani. Insula Lizard a fost prima oprire a călătoriei.

Pasagerii aflați la bord - care de obicei plătesc zeci de mii de dolari pentru a se alătura croazierei - au fost transportați acolo pentru o excursie de o zi, cu opțiunea de drumeții sau snorkeling.

Fiica lui Suzanne Rees, Katherine Rees, a declarat joi că familia sa a fost „șocată și întristată că vasul Coral Adventurer a părăsit Insula Lizard după o excursie organizată fără mama mea”. Ea și-a descris mama ca fiind o „persoană activă de 80 de ani” care făcea parte dintr-un grup de drumeții.

„Din puținele informații pe care ni le-au dat, se pare că a existat o lipsă de grijă și bun simț”, a spus aceasta care a adăugat că speră ca ancheta să poată identifica ce „ar fi trebuit să facă compania pentru a-i salva viața mamei”.

„Am înțeles de la poliție că a fost o zi foarte caldă, iar mama s-a îmbolnăvit în timpul urcării dealului”, a spus ea.

„I s-a cerut să coboare, fără însoțire. Apoi nava a plecat, aparent fără a număra pasagerii. La un moment dat în acea secvență sau la scurt timp după aceea, mama a murit, singură”, spune fiica victimei.

La începutul acestei săptămâni, Fifield a confirmat că Coral Expeditions „colaborează îndeaproape cu Poliția din Queensland și alte autorități pentru a le sprijini ancheta”.

El a spus că companiei „îi pare profund rău că s-a întâmplat acest lucru” și a oferit sprijinul său deplin familiei Rees.

Coral Adventurer poate găzdui până la 120 de oaspeți cu 46 de membri ai echipajului, potrivit site-ului web al companiei. A fost construită special pentru a accesa zone îndepărtate de pe coasta Australiei și este echipată cu „tender” - bărci mici folosite pentru a transporta pasageri în excursii de o zi.

Incidente de acest gen sunt rare, iar navele de croazieră au sisteme pentru a înregistra pasagerii care se îmbarcă sau debarcă, a declarat pentru BBC Harriet Mallinson, editor de croaziere al site-ului de călătorii Sailawaze.

„A te strecura la mal sau a te întoarce la bord pur și simplu nu este o opțiune”, a spus ea.

„Companiile de croazieră trebuie să ia aceste proceduri foarte în serios și aibă o tehnologie inteligentă implementată pentru a preveni astfel de incidente”, a adăugat Mallinson.

„Este cel mai probabil un incident șocant - și tragic - singular.”

Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO
Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO
O familie de influenceri din Australia se mută în Marea Britanie ca să evite interdicțiile pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani, ce vor intra în vigoare în țara lor din...
Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
O femeie din Australia lansează un avertisment cu privire la pericolele ascunse ale razelor ultraviolete, după ce bebelușul ei a suferit arsuri de gradul 2 într-o zi ploioasă. Courtney...
#Australia, #croaziera lux, #femei moarta, #queensland, #insula lizzard , #Australia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: milionarul roman divorteaza, dupa 7 ani de casnicie! Actele au fost deja depuse
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
Adevarul.ro
Vacanta de vis in Albania, transformata in cosmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curtii de Justitie Uniunii Europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imagini din satelit arată „râuri de sânge” în Sudan. Un masacru are loc pe străzile orașului El Fasher
  2. NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru apărarea în fața unei posibile agresiuni ruse. O nouă „concepție a liniei de descurajare pe flancul estic”
  3. Cu doar câteva luni înainte de alegeri, Viktor Orban pune mâna pe cel mai mare tabloid din Ungaria
  4. Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
  5. 8 obiceiuri care te mențin în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci. "Am perfecționat arta de a părea bogați, trăind de la un salariu la altul"
  6. Octombrie, luna cu cele mai multe atacuri ale Rusiei în Ucraina. O creștere de 46% a numărului de rachete ANALIZĂ
  7. Care este stadiul lucrărilor la planșeul Unirii. „Vom continua în funcție de bugetele alocate de Guvernul României”
  8. Verificări interne după ce un polițist și-a agresat soția, judecătoare. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie
  9. Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri
  10. Guvernul de la Paris, în pragul unui nou eșec, după respingerea taxei pentru bogați. „Nu există nicio posibilitate de a adopta acest buget”