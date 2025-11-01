Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri

O croazieră a fost anulată la câteva zile după moartea unei pasagere în vârstă, care fusese uitată pe o insulă. Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (Amsa) investighează incidentul, alături de Poliția din Queensland și de medicul legist al statului.

Suzanne Rees făcea drumeții pe Insula Lizard cu alți pasageri de pe Coral Adventurer, un vas care făcea o croazieră de 60 de zile în jurul Australiei, dar s-a desprins de grup pentru o pauză. Nava a plecat fără ea și s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul și-a dat seama că femeia lipsea, scrie BBC.

O operațiune majoră de căutare i-a găsit trupul a doua zi.

CEO-ul operatorului de croaziere Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, că pasagerii și echipajul de pe Coral Adventurer au fost informați miercuri că restul călătoriei a fost anulat din cauza „decesului tragic al lui Suzanne Rees și a unor problemele mecanice anterioare”.

El a adăugat într-un comunicat că pasagerilor li se va rambursa integral banii și a spus că Coral Expeditions lucrează „pentru a coordona călătoriile de întoarcere ale pasagerilor prin zboruri charter”.

Amsa a publicat, de asemenea, sâmbătă o declarație actualizată, spunând că a „emis o notificare către Căpitanul Coral Adventurer” prin care interzice îmbarcarea oricăror noi pasageri.

Purtătorul de cuvânt a declarat că oficialii vor interveni la bordul navei în Cairns la întoarcerea acesteia.

Ads

Nava a plecat inițial din orașul nord-vestic pe 24 octombrie și se afla la doar două zile de la începutul călătoriei în momentul morții femeii în vârstă de 80 de ani. Insula Lizard a fost prima oprire a călătoriei.

Pasagerii aflați la bord - care de obicei plătesc zeci de mii de dolari pentru a se alătura croazierei - au fost transportați acolo pentru o excursie de o zi, cu opțiunea de drumeții sau snorkeling.

Fiica lui Suzanne Rees, Katherine Rees, a declarat joi că familia sa a fost „șocată și întristată că vasul Coral Adventurer a părăsit Insula Lizard după o excursie organizată fără mama mea”. Ea și-a descris mama ca fiind o „persoană activă de 80 de ani” care făcea parte dintr-un grup de drumeții.

„Din puținele informații pe care ni le-au dat, se pare că a existat o lipsă de grijă și bun simț”, a spus aceasta care a adăugat că speră ca ancheta să poată identifica ce „ar fi trebuit să facă compania pentru a-i salva viața mamei”.

„Am înțeles de la poliție că a fost o zi foarte caldă, iar mama s-a îmbolnăvit în timpul urcării dealului”, a spus ea.

Ads

„I s-a cerut să coboare, fără însoțire. Apoi nava a plecat, aparent fără a număra pasagerii. La un moment dat în acea secvență sau la scurt timp după aceea, mama a murit, singură”, spune fiica victimei.

La începutul acestei săptămâni, Fifield a confirmat că Coral Expeditions „colaborează îndeaproape cu Poliția din Queensland și alte autorități pentru a le sprijini ancheta”.

El a spus că companiei „îi pare profund rău că s-a întâmplat acest lucru” și a oferit sprijinul său deplin familiei Rees.

Coral Adventurer poate găzdui până la 120 de oaspeți cu 46 de membri ai echipajului, potrivit site-ului web al companiei. A fost construită special pentru a accesa zone îndepărtate de pe coasta Australiei și este echipată cu „tender” - bărci mici folosite pentru a transporta pasageri în excursii de o zi.

Incidente de acest gen sunt rare, iar navele de croazieră au sisteme pentru a înregistra pasagerii care se îmbarcă sau debarcă, a declarat pentru BBC Harriet Mallinson, editor de croaziere al site-ului de călătorii Sailawaze.

„A te strecura la mal sau a te întoarce la bord pur și simplu nu este o opțiune”, a spus ea.

„Companiile de croazieră trebuie să ia aceste proceduri foarte în serios și aibă o tehnologie inteligentă implementată pentru a preveni astfel de incidente”, a adăugat Mallinson.

„Este cel mai probabil un incident șocant - și tragic - singular.”

Ads