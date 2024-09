Pesto, puiul de pinguin imperial devenit star peste noapte pe rețelele sociale. Este de două ori mai greu decât părinții lui VIDEO FOTO

Pentru cine nu-l cunoaște încă, el este Pesto, un pui de pinguin imperial cu o greutate impresionantă şi alura unei jucării de pluş. De ceva vreme el a devenit vedeta acvariului australian în care trăieşte şi, totodată, un star pe reţelele de socializare, informează AFP.

Cu cele 23,5 de kilograme ale sale, Pesto, în vârstă de nouă luni, cântăreşte deja de peste două ori mai mult decât părinţii lui - Tango şi Hudson - la un loc, care au fiecare o greutate de aproximativ 11 kilograme.

Datorită unui regim alimentar ce include până la 25 de peşti pe zi, corpolenţa deja impresionantă a puiului de pinguin imperial va creşte şi mai mult, a declarat Emily Thornton, şefa îngrijitorilor de pinguini de la Aquarium Sea Life din Melbourne.

Pesto, care are deja un număr important de fani pe reţelele de socializare, este cel mai mare pinguin care a trăit vreodată la Aquarium Sea Life din Melbourne.

Silueta rotundă a lui Pesto, care seamănă cu o minge mare de puf maro, este imediat recunoscută atunci când puiul se plimbă pe gheaţă alături de semenii lui.

Puiul de pinguin imperial este sociabil, curios, încrezător şi interacţionează adeseori cu ceilalţi pinguini şi cu paznicii săi, a precizat Emily Thornton.

În pofida multitudinii de chipuri umane şi a camerelor video îndreptate spre ţarcul său, Pesto rămâne "umil" în faţa celebrităţii sale recent dobândite, a precizat ea.

El este "atât de orientat către hrană", încât menţinerea sa într-o poziţie nemişcată pe cântar, pentru a-i înregistra greutatea, poate fi uneori o provocare.

WENT BACK TO SEE PESTO THE PENGUIN. THE DEFINITION OF ABSOLUTE UNIT pic.twitter.com/Z4bHGNDN2v

O înregistrare video publicată de acvariul australian pe TikTok, ce arată două angajate executând un număr de dans în spatele lui Pesto rămas impasibil, a strâns 4 milioane de vizionări.

Puful lui Pesto este deosebit de "dens", o protecţie indispensabilă pentru ca puii de pinguin să poată rezista la temperaturile glaciale din Antarctica.

Talia sa mare reprezintă de asemenea un avantaj, deoarece, în sălbăticie, puii mai mici sunt expuşi la riscul de a fi mâncaţi de păsări de pradă.

A penguin chick from Australia has become the top heavyweight

A king penguin named Pesto, who for 9 months of life already weighs 22 kilograms, become popular in social networks. In a week he eats 24 kg of fish. Vet doctors have not found any pathologies - he just likes to eat. pic.twitter.com/Zil5py9ese