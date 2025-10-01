Scandal uriaș în țara cu cea mai mare rată de cancer de piele, după ce au fost retrase de la vânzare mai multe creme de protecție solară. Neregulile grave descoperite

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 15:09
Femeie care folosește crema de protecție Foto: Pexels

Scandalul cu privire la produsele de protecție solară ia amploare în Australia, după ce 18 produse au fost retrase de pe rafturi din cauza problemelor de siguranță.

În urma unei analize realizate în iunie de un grup de apărare a consumatorilor, s-a descoperit că mai multe produse de protecție solară populare și scumpe nu ofereau protecția garantată de producători, potrivit BBC.

Conform analizei, unul dintre produse, Lean Screen Skinscreen de la Ultra Violette, ar trebui să ofere un factor de protecție solară (FPS) de 50+, însă a înregistrat un rezultat de FPS 4 și a fost retras voluntar de pe piață în august.

Și o anchetă realizată de autoritatea de reglementare a medicamentelor a avertizat acum cu privire la alte 20 de produse de protecție solară de la alte mărci, care au aceeași formulă de bază și a ridicat „preocupări semnificative”.

„Testele preliminare indică faptul că este puțin probabil ca această formulă de bază să aibă un FPS mai mare de 21”, a anunțat Administrația Produselor Terapeutice (TGA), precizând că pentru unele dintre produse ratingul FPS poate fi de doar patru.

Din cele 21 de produse vizate, 8 au fost retrase de pe piață sau producția lor a fost oprită complet. Și vânzarea altor 10 produse a fost suspendată, iar alte două sunt în curs de revizuire. Unul dintre produsele menționate de TGA este fabricat în Australia, dar nu este și comercializat în această țară.

Țara cu cea mai mare rată de cancer de piele din lume

Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume și se estimează că doi din trei australieni au cel puțin o intervenție chirurgicală în timpul vieții în acest sens.

De asemenea, australienii au unele dintre cele mai stricte reglementări privind produsele de protecție solară la nivel global.

Descoperirea a provocat o reacție negativă masivă printre australieni, iar experții avertizează că scandalul ar putea avea implicații la nivel global.

Au mai fost identificate probleme atât în ceea ce privește fabricarea unor produse de protecție solară, cât și integritatea testelor de laborator pe care se bazează pentru a dovedi afirmațiile cu privire la FPS.

Potrivit TGA, producătorul formulei de bază în cauză, Wild Child Laboratories Pty Ltd, a încetat să o mai fabrice.

Șeful Wild Child Laboratories, Tom Curnow, a spus că TGA nu a găsit probleme de fabricație la unitatea sa.

„Discrepanțele raportate în testele recente fac parte dintr-o problemă mai amplă, la nivelul întregii industrii”, a precizat Curnow într-un comunicat.

