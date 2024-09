Rezultatele catastrofale care au dus la demisia selecționerului Australiei: ”Cea mai bună decizie pentru națiune”

Graham Arnold a demisionat din funcţia de selecţioner al Australiei, decizie considerată de el "cea mai bună pentru naţiune", după startul slab al echipei în cea de-a treia fază a preliminariilor AFC pentru Cupa Mondială, relatează Reuters.

Demisia lui Arnold vine în urma unor critici dure din partea fanilor şi a experţilor, după o înfrângere şocantă cu Bahrain, scor 0-1, pe teren propriu, şi un rezultat de egalitate, 0-0, în deplasare, împotriva Indoneziei.

Această demisie pune capăt celui de-al doilea mandat de şase ani al său ca selecţioner, după ce a fost şi antrenor interimar al Socceroos în 2006-2007.

În ciuda startului ezitant în calificări, decizia este o surpriză, venind la o săptămână după ce şeful Football Australia, James Johnson, l-a susţinut puternic pe antrenorul în vârstă de 61 de ani pentru a readuce echipa pe traiectoria cea bună.

"Am spus după meciul nostru cu Indonezia că am unele decizii de luat şi, după o reflecţie profundă, instinctul meu mi-a spus că este timpul pentru schimbare, atât pentru mine, cât şi pentru program", a declarat Arnold. „Am luat decizia de a demisiona pe baza a ceea ce este mai bine pentru naţiune, jucători şi Football Australia. Am dat absolut tot ce am putut şi sunt extrem de mândru de ceea ce s-a realizat în timpul mandatului meu”.

Plecarea lui Arnold marchează sfârşitul unei ere pentru o echipă care, în ciuda lipsei unor jucători de talie mondială, a reuşit să se remarce la Cupa Mondială 2022 din Qatar. Alimentată în mare parte de curaj şi determinare, echipa Socceroos a ajuns în optimi şi a câştigat două meciuri pentru prima dată la o Cupă Mondială, făcând din jucători eroi şi din Arnold un nume cunoscut în Australia.

Ads