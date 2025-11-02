Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:53
472 citiri
Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție
Daniel Jarvis FOTO X @CraigWallBBC

Un intrus care s-a aliniat alături de echipa Australiei înaintea meciului de rugby de sâmbătă împotriva Angliei a fost reţinut, relatează BBC.

Daniel Jarvis, farsor de pe internet cunoscut sub numele de „Jarvo 69” în social media, a intrat pe teren în timp ce echipele se aliniau pentru intonarea imnurilor naţionale, cu puţin înainte de începerea meciului de pe stadionul Hill Dickinson al echipei Everton.

Jarvis a fost filmat de BBC One stând la capătul rândului de jucători australieni, purtând un tricou verde şi auriu al echipei, cu „Jarvo 69” pe spate.

Poliţia din Merseyside a transmis: „Putem confirma că ofiţerii au reţinut un bărbat în urma unui incident petrecut la stadionul Hill Dickinson din Liverpool în această după-amiază, sâmbătă, 1 noiembrie.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani, din Gravesend, Kent, a fost reţinut în jurul orei 14:30, după ce a intrat pe teren înainte de începerea meciului de rugby dintre Anglia şi Australia. El a fost reţinut sub suspiciunea de posesie de articole destinate fraudării şi fraudă prin falsă reprezentare şi a fost dus la secţia de poliţie pentru a fi interogat".

Meciul de sâmbătă a fost primul eveniment non-fotbalistic organizat pe noul stadion al echipei Everton de la inaugurarea sa în acest an. Australia a câştigat meciul cu 14-4.

Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a pierdut sâmbătă, în deplasare, scor 0-4, meciul disputat în compania formaţiei Villarreal, din etapa a 11-a din La Liga. După o primă repriză în care...
Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri
Croazieră anulată după ce o femeie uitată de echipaj pe o insulă a murit. Ce se întâmplă cu ceilalți pasageri
O croazieră a fost anulată la câteva zile după moartea unei pasagere în vârstă, care fusese uitată pe o insulă. Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (Amsa) investighează...
#Australia, #rugby, #surpriza, #meci, #jucator, #imn, #politie , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție
  2. Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite
  3. Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
  4. ”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
  5. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  6. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  7. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  8. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
  9. Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"
  10. Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul