Țeapă luată de un român pentru că nu a știut numele unui compozitor francez. Visa să se angajeze pe un salariu colosal, dar a rămas cu paguba

Un tânăr din Focșani care visa să se angajeze ca însoțitor de bord pe o navă de croaziera din Australia a rămas cu o pagubă de câteva sute de euro doar pentru că nu a făcut o minimă cercetare pe internet.

Promisiunea unui loc de muncă de vis și un salariu lunar de peste 4000 mii de euro i-au luat mințile tânărului focșănean care nu a ezitat să plătească taxele solicitate chiar de către ”ambasadorul Australiei”. O simplă verificare pe internet a numelui celui care se recomanda ”ambasador” ar fi scos la iveală imediat escrocheria, iar românul ar fi rămas cu banii în bancă.

Autoritatea Australiană pentru Siguranța Maritimă (AMSA) a publicat o serie de avertismente despre o înșelătorie care se presupune că le oferă rezidenților din Europa un card de identificare de securitate maritimă (MSIC) și vize australiene pentru a obține locuri de muncă la companiile de croazieră.

Conform AMSA, escrocii pretind că sunt angajați AMSA și angajați ai altor departamente și agenții ale guvernului australian. Formularele false care prezintă sigla AMSA sunt folosite pentru a extrage informații personale și bani de la victime.

Primirea unei oferte de muncă nesolicitate poate fi unul dintre primele semne că oferta nu este reală. AMSA nu va solicita niciodată să fie plătiți bani către o altă organizație, companie sau cont

Țeapa românului naiv

Bărbatul din Focșani a fost fascinat de informația privind o posibilă angajare pe vasul de croazieră. Primise informația de la un prieten de încredere care i-a și transmis un link în care erau prezentate detaliile cu privire la pașii ce trebuie urmați de un european pentru a putea munci în Australia.

Pe 26 iulie 2022 focșăneanul a accesat linkul respectiv și a completat căsuțele cu datele sale de contact, respectiv numărul de telefon şi adresa de email. La scurt timp a primit o ofertă de angajare ca însoțitor de bord / ospătar pe saloane, cu salariu de 4500 USD, începând cu data de 29.09.2022.

După ce a primit oferta de angajare, a fost contactat şi pe WhatsApp, de la numărul de telefon al unui individ care s-a s-a recomandat a fi ambasador în Australia, dar şi de la numărul de telefon al unei doamne, care s-a recomandat a fi funcționar la Centrul de Imigrări tot din Australia. Ulterior ”australienii” au început demersurile de ”angajare” folosind adresa de email cheryl.immigration@safe-mail.net.

De la această adresă de mail focșăneanul a primit tot felul de documente care păreau autentice (color, cu tot felul de sigle), dar și solicitarea să achite o taxă pentru certificatul de securitate maritimă. Taxa solicitată era în valoare de aproape 400 de USD, iar banii au fost trimiși de român prin intermediul Western Union. A efectuat plata cu cardul bancar în mediu securizat şi imediat i-a apărut în extrasul de cont operaţiunea reuşită către comerciantul Western Union, primind şi o dovadă a depunerii banilor pe numele indicat.

Ar fi fost suficient ca tânărul român să verifice pe Google numele celui care i-a cerut să plătească taxa și ar fi aflat că este vorba despre un celebru compozitor francez, nicidecum un ambasador în Australia. Suspiciunile au apărut în momentul în care ”australienii” au început să tot ceară bani pentru diverse avize și acte. Abia atunci tânărul a mers la poliție să reclame înșelăciunea.

Ancheta autorităților române s-a blocat. Costurile pentru prinderea infractorilor ar fi fost mult prea mari față de prejudiciu. Demersurile făcute de procurori au dovedit însă cât de simplu ar fi fost de dovedit înșelăciunea. N-a fost nevoie decât de verificarea pe internet a respectivei adrese de e-mail și a numelui ”ambasadorului Australiei”. În plus, documentele trimise românului conțineau atât de multe greșeli evidente, încât ar fi trebuit să atragă atenția chiar și unei persoane care nu cunoștea limba engleză.

”Cu privire la documentele şi comunicările în format pdf primite de către persoana vătămată, au fost găsite în acestea greșeli grave de sintaxă şi gramaticale în limba engleză ce pot fi identificate cu ușurința la introducerea textului pe Google Translate”, arată procurorii.

De asemenea, a fost analizată solicitarea autorilor cu semnătura ”australianului”, care în realitate este numele unui compozitor de muzică francez, nu ambasador, potrivit sursei citate. În plus, documentele trimise românului pentru completare conțineau titulaturi greșite, fără absolute nicio legătură cu Guvernul Australiei sau cu vreo instituție din acest colț de lume.

De exemplu, sigla „Maritime Union of Australia - 1872" aparţine de fapt unui sindicat al muncitorilor din domeniul maritim. Sigla „International Maritime Organisation" aparţine unei agenţii specializate guvernamentale în cadrul sistemului SUA şi are scopul facilitării cooperării în domeniul navigaţiei maritime internaţionale, asigurării securităţii maritime, prevenirii poluării mărilor şi oceanelor şi al elaborării convenţiilor internaţionale privind navigaţia maritimă. „MSIC Global - Safety & Security" este sigla unei firme ce comercializează bare metalice de blocare a uşilor pentru siguranţa casnică. În alt document în care se cer „taxe pentru viză " se menţionează la antet „Department of Immigration and Citizenship", denumire de instituție care nu există în Australia. Toate aceste verificări pot fi făcute de oricine, din surse deschise.

În urma cercetării nu au fost obținute date sau indicii care să conducă la identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului creat românului. Acesta din urmă a rămas cu paguba de aproape 400 de dolari.

”Astfel, se constată că urmările produse nu au fost grave, fapta nu a fost comisă printr-un mod de operare deosebit, prejudiciul a fost unul redus, iar din cercetările efectuate până în prezent nu au rezultat date care să ducă la identificarea autorilor”, este motivarea procurorilor din Focșani care au decis oprirea anchetei.