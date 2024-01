Cum explică Carlos Alcaraz eliminarea de la Australian Open

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, învins cu 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 în sferturile de finală de la Australian Open de către numărul 6 mondial, germanul Alexander Zverev, a declarat că "nu a avut senzaţii bune la începutul meciului", fără să poată explica acest lucru, informează AFP.

"El (Zverev) a făcut un meci mare, a început cum trebuie şi cum mă aşteptam, agresiv, bazându-se pe serviciul său... Nu am avut senzaţii bune la începutul meciului, am făcut multe greşeli, am stat foarte prost cu serviciul, cu procentele, cu direcţia, cu viteza, cu toate... Păcat. Nu ştiu ce s-a întâmplat, aş vrea să vă pot explica, dar nu ştiu. După aceea, împotriva acestui tip de jucători, este foarte greu să revii. Dacă vreau să reuşesc lucruri mari în turneele de Mare Şlem, să câştig mai multe turnee de Mare Şlem, acest gen de absenţă la nivel mental este un lucru în privinţa căruia trebuie să progresez. (...) Am douăzeci de ani, este evident că trebuie să mai progresez, e normal ce mi se întâmplă. Asta nu mă îngrijorează. Trebuie să muncesc ca să mi se întâmple mai puţin, sau mai mult", a declarat Alcaraz într-o conferinţă de presă.

"Este un turneu bun: am ajuns în sferturile de finală, jucând un tenis bun, super meciuri. Sunt trist pentru nivelul meu azi (miercuri), pentru că am jucat un tenis bun în turul precedent, am fost încrezător, am servit bine, ceea ce nu a fost cazul azi. Dar, în general, plec mulţumit de la turneu. Evident, un sfert de finală de Grand Slam este bun. Nu este ceea ce vreau, dar nu este rău. Dar cu nivelul pe care l-am arătat, ştiind că am jucat un tenis bun, că am intrat cu multă încredere, este păcat că am început şi am terminat meciul aşa cum am făcut-o", a spus spaniolul.

Alcaraz, singurul jucător care l-a învins pe Djokovic într-un turneu de Mare Şlem în 2023, a fost întrebat dacă alt jucător poate reuşi această performanţă la actuala ediţie a Openului Australiei.

"Eu cred că jucătorii care sunt în semifinale au nivelul să-l învingă. Nu e uşor să-l învingi pe Novak, este şi mai greu în turneele de Mare Şlem. Dar îl va înfrunta cu Jannik Sinner, care joacă la un nivel incredibil. Nu a pierdut niciun set în turneu, asta înseamnă că are nivelul şi capacitatea de a-l învinge pe Novak. Mă voi uita la meciuri, desigur", a răspuns ibericul.