Tenismena cu probleme mentale s-a întors spectaculos în circuitul WTA: a învins-o pe Badosa și e în optimi la Australian Open

Tenismena americană Amanda Anisimova (22 de ani), care a luat o pauză în mai 2023 din cauza problemelor mentale, s-a întors spectaculos în circutul WTA.

Amanda Anisimova a revenit de la 1-4 în primul set și a învins-o pe Paula Badosa, scor 7-5, 6-4.

Anisimova s-a calificat în optimile de finală, unde va da peste sperietoarea Sabalenka. Aceasta a trecut în optimi după o victorie cu 6-0, 6-0 în fața Lesiei Tsurenko.

Amanda Anisimova spoke about her mental health break after her win over Paula Badosa at Australian Open:

