Încă un rezultat de necrezut la Australian Open: sportiva venită din calificări a trimis-o acasă și pe Wozniacki

După ce a eliminat-o pe Alize Cornet, rusoaica venită din calificări a mai făcut o victimă celebră.

Maria Timofeeva, locul 170 WTA, a eliminat-o în trei seturi pe daneza Caroline Wozniacki: 1-6, 6-4, 6-1, în turul al doilea la Australian Open.

Timofeeva trecuse în primul tur de Alize Cornet și mai învinsese trei adversare în calificări.

La prima prezența pe tabloul unui Grand Slam, Timofeeva va evolua în turul al treilea cu învingătoarea din meciul Alina Korneeva (Rusia) - Beatriz Hadad Maia (Brazilia).

Victoria mare a Mariei Timofeeva vine după un alt succes răsunător al unei rusoaice. Mira Andreeva a învins-o pe Ons Jabeur.

3 - Maria Timofeeva is the 3rd qualifier in the Open Era to defeat a former Women's Singles Australian Open champion's at this tournament after Angelica Gavaldon (v Mandlikova in 1990) and Klara Koukalova (v Seles in 2003). Comeback.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/jeQVGGGNio