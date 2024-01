Tenismena cu probleme mentale, victorie mare la Australian Open: a învins o favorită fără drept de apel

Tenismena americană Amanda Anisimova (22 de ani), care a luat o pauză în mai 2023 din cauza problemelor mentale, s-a întors spectaculos în circutul WTA.

Amanda Anisimova a învins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova, locul 14 WTA, scor 6-3, 6-4.

Anisimova (22 de ani) este în acest moment pe locul 339 în clasamentul WTA. Ea va evolua în turul următor cu Nadia Podoroska sau cu Tamara Zidansek.

Fost număr 21 mondial, în 2019, Anisimova a fost considerată un copil-minune al tenisului feminin, însă americanca s-a confruntat cu multe probleme de ordin personal, inclusiv cu decesul neașteptat al tatălui care i-a fost și antrenor.

Anisimova d. Liudmila Samsonova 6-3 6-4 at Australian Open

Amanda took some time away from the sport, but she looks like she never left.

Can’t wait to see what she does this year.

✅Reaches R2 of a Slam for the first time since Wimbledon 2022

The sport has missed you. 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/xa38FXVbsF