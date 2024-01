Aryna Sabalenka și-a făcut adversara să plângă. Momente teribile la Australian Open

Ultimul meci al primei zile de la Australian Open a fost unul extrem de dificil pentru adversara Arynei Sabalenka.

Bielorusa Aryna Sabalenka, numărul doi WTA, a jucat în turul unu la Australian Open cu tenismena germană Ella Seidel, locul 172 WTA, o tânără de 18 ani venită din calificări.

Sabalenka nu a avut milă de adversara ei, pe care a învins-o cu 6-0, 6-1!

În setul al doilea, la scorul de 6-0, 3-0, Ella Seidel nu a mai făcut față emoțiilor și a început să plângă.

Publicul a simțit momentul dificil și a început să o încurajeze din toate puterile. Seidel a reușit să se adune și să câștige un joc, în aplauzele frenetice ale spectatorilor.

Sabalenka va evolua în turul al doilea cu Brenda Fruhvirtova, jucătoarea de 16 ani din Cehia care a bătut-o pe Ana Bogdan.

Ella Seidel is holding back tears as she’s down 0-6, 0-3 to Aryna Sabalenka.

Very tough night.

Hope she realizes how impressive it is that she’s even here in this position.

The fact she’s playing in a Grand Slam at age 18 is a massive achievement.

Keep fighting. ❤️ pic.twitter.com/9TCIotEN27