Dramă pentru Elina Svitolina la Australian Open: a ieșit plângând de pe teren

Jucătoarea de tenis Elina Svitolina a înfruntat-o pe Linda Noskova, din Cehia, în optimile de finală ale Australian Open.

Linda Noskova o conducea pe Elina Svitolina cu 3-0, în momentul în care jucătoarea din Ucraina a cerut sprijinul medicilor.

Svitolina a suferit o accidentare în chiar primul joc al partidei. Ea nu a mai putut continua meciul nici după intervenția doctorului și a ieșit de pe teren în lacrimi.

Linda Noskova (19 ani, WTA 50) ajunge astfel în sferturile de la finală la Australian Open, unde va da piept cu o altă sportivă din Ucraina, Dayana Yastremska.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.

Linda Noskova advances to the quarterfinals.

Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX