Australian Open 2024: replică dură pentru liderul mondial Iga Swiatek

Iga Swiatek a avut un meci de foc în primul tur la Australian Open în fața fostei campioane de la Melbourne Sofia Kenin.

Iga Swiatek și-a început urcușul la Australian Open cu un meci împotriva americancei Sofia Kenin, nimeni alta decât campioana de la Melbourne din 2020.

Poloneza a câștigat cu 7-6, 6-2, dar a avut mult de tras. Primul set a durat o oră și 8 minute, iar în partea a doua a reușit să se desprindă de la 2-2 după câteva jocuri extrem de disputate.

Pentru Swiatek urmează un meci poate și mai greu. Va înfrunta o altă americancă, pe Danielle Collins, care a învins-o pe Angelique Kerber.

Danielle e finalista de la Australian Open din 2022.

