Surpriză monumentală la Australian Open: jucătorul care se plângea că e falit a dat lovitura

Nu s-a mai întâmplat acest lucru de 35 de ani la un turneu de Grand Slam, însă iată că istoria s-a rescris.

În vârstă de 26 de ani, jucătorul indian Sumit Nagal a dat lovitura. El l-a învins pe Alexander Bublik, favoritul 31, scor 6-4, 6-2, 7-6 (5).

Pentru prima oară după 35 de ani, un jucător indian reușește să elimine un cap de serie la un Grand Slam.

Anul trecut, în luna septembrie, Sumit Nagal era în afara Top 500, se plângea că mai are doar 900 de euro în cont și deplângea lipsa susținerii țării sale.

Acum, a dat lovitura, încasând un cec de 120.000 de dolari, care se poate mări considerabil, și este pe 118 în clasamentul live. Sumit Ngal va juca în turul al doilea cu americanul McDonald sau chinezul Zhang.

The first Indian man in 3️⃣5️⃣ years to beat a seed at a Grand Slam 🇮🇳 @nagalsumit • #AusOpen • #AO2024 • @Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove pic.twitter.com/SY55Ip4JaG

Sumit Nagal walks off court to screams & cheers.

1st Indian man to beat a seed in a slam in 35 years

He previously said he lacked support from India & was investing all his earnings into trying to live his dream

Today, his dreams are coming true 🥹🇮🇳

pic.twitter.com/gdCPj14dKa