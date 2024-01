Ce-a fost asta? Rezultat neverosimil la Australian Open: marea favorită, învinsă de rusoaica de 16 ani

Uluitor ce s-a întâmplat pe tabloul feminin în turul al doilea la Australian Open.

Jucătoarea clasată pe locul 6 WTA, Ons Jabeur, a fost zdrobită de rusoaica de 16 ani Mira Andreeva.

Tânăra jucătoare a făcut un meci aproape perfect în fața lui Ons Jabeur și s-a impus cu un incredibil 6-0, 6-2. Primul set a durat doar 20 de minute.

Mira Andreeva, clasată pe locul 47 WTA, o va întâlni în turul al treilea pe învingătoarea din meciul Diane Parry (Franța) - Kamilla Rakhimova (Rusia).

La cum a jucat în fața lui Ons Jabeur, Mira Andreeva are toate șansele să se califice în optimi.

