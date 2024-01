Jucătoarea care a fugit de război prin România e în sferturi la Australian Open! Performanța remarcată de statisticieni e uluitoare

Dayana Yastremska, sportiva din Ucraina care a venit în România după declanșarea războiului, a ajuns în sferturi la Australian Open.

Dayana Yastremska a învins-o pe bielorusa Victoria Azarenka, scor 7-6, 6-4 și a ajuns în sferturi la Australian Open, venind din calificări. Yastremska nu a dat mâna cu Azarenka la finalul partidei.

Sportiva de 23 de ani clasată pe locul 92 WTA va juca în sferturi cu Linda Noskova, din Cehia, 19 ani, locul 50 WTA.

Noskova avea 3-0 în primul set cu Elina Svitolina, în momentul în care jucătoarea din Ucraina a decis să se retragă din cauza unei accidentări.

Dayana Yastremska este a doua jucătoare venită din calificări în Era Open care învinge două foste campioane de Grand Slam într-un eveniment major de simplu feminin, după Jelena Dokic la Wimbledon 1999 (vs Martina Hingis și Mary Pierce). În afara Azarenkăi (dublă campioanlă la Aussie Open), Yastremska a învins-o și pe Marketa Vondrousova, campioana de la Wimbledon

Yastremska after beating Victoria Azarenka to reach first Grand Slam QF

Dayana: “I wanted to say something but I forgot…”

“It’s ok you’re very tired.”

Dayana: “uhmmm.. doesn’t matter.” 😂

