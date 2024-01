Motivul pentru care a fost oprită finala de la Australian Open. Ce a strigat o femeie din tribună VIDEO

Finala feminină de la Australian Open a avut un moment delicat, fiind necesară întreruperea ei pentru câteva minute.

Meciul dintre Aryna Sabalenka și Qinwen Zheng a fost întrerupt în setul al doilea, din cauza persoanei care a început să scandeze mesaje pro-Palestina.

După ce a aruncat în teren mai multe afișe imprimate cu mesaje pro-Palestina, femeia a scandat „Palestina liberă” și „Opriți războiul”, iar fanii au început să huiduie! De asemenea, un alt spectator a afișat steagul Palestinei, stârnind rumoare în tribune. Evident că jucătoarele nu au mai putut continua meciul, așteptând ca agenții de securitate să intervină.

Femeia a fost evacuată din arenă, iar Aryna Sabalenka și Qinwen Zheng au reluat finala, pe care bielorusa a câștigat-o fără emoții, după o oră și 15 minute de joc, scor 6-3, 6-2.

#AustralianOpen women’s final briefly interrupted by protesters chanting ‘free Palestine’ and ‘ceasefire now’, before they’re removed by security pic.twitter.com/PQF3TFvohb