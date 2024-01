Scene uluitoare la Australian Open: "Hai mai repede că vomit pe tine!" VIDEO

Britanicul Jack Draper era pe punctul să vomite pe adversarul lui, americanul Marcos Giron, la finalul partidei de la Australian Open.

Jack Draper a câștigat meciul cu 6-4, 4-6, 3-6, 6-0, 6-2 după trei ore și 17 minute. Partida a avut loc în amiaza mare, când căldura este insuportabilă.

La finalul partidei, Jack Draper i-a făcut semn adversarului să se grăbească cu salutul. Imediat după ce i-a strâns mâna lui Giron, el s-a dus lângă banca lui și a vomitat.

"A fost ciudat. Evident, am jucat un punct atât de lung la final, poate că a fost un fel de reacție că am trecut linia. Nu știu. M-am simțit rău pentru că, evident, tocmai l-am bătut pe tip și spuneam, trebuie să-ți strâng mâna, amice, dar trebuie să ajung la coșul ăla”.

Draper with the 'hurry up and shake my hand cause im gonna vomit" pic.twitter.com/HWqBuKvVRR