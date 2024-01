Meciul lui Daniil Medvedev de la Australian Open s-a terminat aproape de 4 dimineața: "Sincer, nu știu ce mai căutați pe aici"

Daniil Medvedev a avut parte de un meci maraton la Australian Open în turul al doilea.

Condus cu 2-0 la seturi, rusul a revenit și a câștigat partida cu finlandezul Emil Ruussuvuori, scor 3-6, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (1), 6-0.

Partida a durat patru ore și 23 de minute și s-a încheiat la ora locală 3.39 dimineața.

"Sincer, nu știu ce mai căutați aici. Sunteți puternici, eu n-aș fi rezistat", le-a spus el spectatorilor, când a realizat ce oră este. "În cel mai bun caz, după toată recuperarea, o să mă culc la ora 6", a mai spus Medevdev.

El va juca în turul al treilea cu Felix Auger-Aliassime din Canada.

Good Morning, Daniil 😴@DaniilMedwed comes though a marathon match with Ruusuvuori - finishing just before 4am in Melbourne!@AustralianOpen #AusOpen

pic.twitter.com/EdioXYTNAc