Jucătoarea din România s-a calificat în optimi la Australian Open după o victorie superbă

România are o jucătoare calificată în optimile de finală de la Australian Open.

Perechea Gabriela Ruse / Marta Kostyiuk (România / Ucraina) a înfruntat echipa Elie Mertens / Ellen Perez (Belgia / Australia), cap de serie 6, în turul al doilea al turneului.

Ruse și Kosyouk s-au impus în două seturi, scor 6-4, 6-4 și au acces în optimile de finală de la Australian Open.

Perechea româno- ucraineană va juca în optimi cu dublul Hanyu Guo / Alexandra Panova (China / Rusia).

Un videoclip amuzant cu Gabriela Ruse și Marta Kostyuk arată cât de bine se înțeleg acestea.

