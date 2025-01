Australian Open: cine e jucătoarea care a plecat acasă în fluierăturile publicului și tabloul optimilor de finală

Partida dintre americancele Madison Keys și Danielle Collins a fost meciul care a stabilit tabloul optimilor de finală de la Australian Open.

Învingătoare a ieșit Madison Keys, care s-a impus cu 6-4, 6-4 și a trimis-o acasă pe Danielle Collins, spre satisfacția publicului australian. Collins a ieșit de pe teren acompaniată de un cor de fluierături.

Ea a avut un conflict cu spectatorii la meciul precedent. Ea și-a pus mâinile la urechi, a trimis bezele ironice și le-a arătat posteriorul fanilor care au susținut-o pe Destanee Aiava.

În fluierăturile publicului, cea poreclită Danimal și-a continuat recitalul și la declarațiile de după meci. "Mi-am zis că dacă tot sunt aici, să încaseze cecul ăla gras. Îmi place să merg în vacanțe", a spus Collins.

Madison Keys va juca în optimile de finală cu Elena Rybakina, din Kazahstan.

Danielle Collins was booed off the court after her loss to Madison Keys at the Australian Open.

But honestly, I doubt she cares.

In her own words: “Good luck getting under the skin of someone who really doesn’t give a..” 🫢

