"A fost ca o palmă peste față" Reacție neașteptată după meciul cu liderul ATP

Alex de Minaur a declarat că înfrângerea în faţa lui Jannik Sinner, miercuri, în sferturile de finală ale Australian Open, s-a simţit ca o palmă după o perioadă de progres în care a apărut ca fiind cea mai bună speranţă a Australiei de a pune capăt unei "secete majore", relatează Reuters.

De Minaur a fost învins de campionul en titre cu 6-3, 6-2, 6-1, într-o oră şi 48 de minute, ceea ce înseamnă că ţara sa continuă să aştepte un campion de Grand Slam la simplu masculin după triumful lui Mark Edmondson în 1976.

A 10-a înfrângere suferită în faţa lui Sinner în tot atâtea confruntări a ştirbit puţin din strălucirea celor două săptămâni în care numărul opt mondial a jucat la Melbourne Park.

„Aspectele pozitive, modul în care am gestionat totul ... faptul că am venit în acest an ca jucător de top 10 cu o mulţime de aşteptări, o mulţime de presiune. Întreaga ţară a vrut ca eu să am rezultate bune. Am vrut să reuşesc aici", a declarat De Minaur. „Mi-ar fi plăcut să fac mai mult astăzi, dar asta se întâmplă uneori în tenis. Partea negativă este că, după ce ai jucat un tenis grozav pe teren propriu şi ai câştigat atât de mult, te simţi ca şi cum ai fi primit o palmă peste faţă, ca să fiu sincer, să termini aşa.”

De Minaur a spus că a simţit o deprimare similară după o înfrângere în faţa lui Novak Djokovici în urmă cu câţiva ani.

"Voi supravieţui şi voi continua să progresez. Trebuie să stau cu echipa mea şi să găsesc o modalitate de a-l doborî pe Jannik pe teren", a adăugat el.

