Australian Open 2025: Anca Todoni a înfruntat o mare favorită! Revenire formidabilă pe Rod Laver Arena

Anca Todoni, locul 110 WTA, venită din calificări, a evoluat, duminică, în primul tur la Australian Open. Meciul a fost primul pe Rod Laver Arena.

Todoni a jucat cu favorita 5, jucătoarea chineză Qinwen Zheng, numărul 5 WTA. Zheng s-a impus în două seturi, scor 7-6 (3), 6-1.

În primul set, Zheng a condus cu 5-3, însă Anca Todoni a revenit formidabil. A condus cu 6-5 și chiar a avut trei mingi de set pe serviciul jucătoarei chineze la acest scor.

Jucătoare mult mai experimentată, finalistă la Australian Open în 2024, Zheng a reușit să se strecoare din această situație dificilă, să egaleze și s-a impus apoi în tie-break.

În setul al doilea, la 3-0 pentru Zweng, Todoni a acuzat probleme la spate și a cerut time-out medical.

Anca should be very proud with how she played. She came back from down 5-3 to have set points before losing the 1st set in a tiebreak. Anca pushed the world #5 and last years runner up. Not bad for her first Australian Open. Qinwen Zheng defeated Anca Todoni 7-6, 6-1.