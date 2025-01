Aryna Sabalenka, după ce a învins-o pe Paula Badosa în semifinale la Australian Open: "Sper că încă mai e prietena mea"

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial şi dublă deţinătoare a titlului, s-a calificat în finală la Australian Open, după ce a învins-o pe spaniola Paula Badosa, scor 6-4, 6-2.

Aryna s-a impus după o oră şi 26 de minute.

Ea o va întâlni în finală pe americanca Madison Keys (favorită 14) sau pe poloneza Iga Swiatek (locul 2 WTA).

Aryna Sabalenka va încerca să câştige un al treilea titlu consecutiv la Melbourne, performanţă reuşită de elveţianca Martina Hingis în 1997, 1998 şi 1999.

Bielorusa a vorbit la finalul partidei despre prietenia ei cu Badosa.

"Sper că este încă prietena mea... Îi promit Paulei că vom merge la cumpărături și îi voi plăti pentru tot ce vrea. O să pun totuși o limită, pentru că poate să își facă de cap", a glumit Sabalenka după meci.

