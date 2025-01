Scene uluitoare la Australian Open: americanca le-a arătat posteriorul fanilor VIDEO

Danielle Collins, sportiva din SUA care amenința anul trecut cu retragerea, a jucat în turul doi la Australian Open cu Destanee Aiava, din Australia.

Danielle Collins s-a impus în meciul cu Destanee Aiava, scor 7-6, 4-6, 6-2. Sportiva din Statele Unite a avut meciul ei și cu publicul australian.

La finalul partidei, ea și-a pus mâinile la urechi, a trimis bezele ironice și le-a arătat posteriorul fanilor care au susținut-o pe Destanee.

În fluierăturile publicului, ea și-a continuat recitalul și la declarațiile de după meci. "Mi-am zis că dacă tot sunt aici, să încaseze cecul ăla gras", a spus Collins.

Danielle va juca în turul al treilea cu Madison Keys, cea care a învins-o pe Gabriela Ruse.

Danielle Collins’ reaction to the crowd after reaching Australian Open R3.

She puts her hands to her ears.

Blowing kisses to silence the Aussie crowd.

The crowd immediately starts booing.

This is peak Danielle Collins 💀

pic.twitter.com/3geLLIdkXd