Ce a spus Djokovic după abandonul cu Zverev: "Nu știu dacă voi reveni la Australian Open"

Novak Djokovic, de 10 ori campion la Australian Open, a abandonat vineri semifinala împotriva lui Alexander Zverev, după ce a pierdut primul set în fața germanului pe Rod Laver Arena. La finalul meciului, sârbul a fost huiduit de o parte a publicului, care nu i-a înțeles decizia.

Campionul a explicat problemele sale fizice: „Nu am lovit nicio minge de la meciul cu Alcaraz. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona accidentarea cât mai bine – medicamente, bandajarea piciorului și toate celelalte. Dar, la finalul primului set, am început să simt dureri și mai mari și nu am mai putut continua. Este un final trist… dar am încercat. Dacă aș fi câștigat primul set, cred că aș mai fi încercat câteva jocuri, poate un set. Dar situația se înrăutățea. Chiar dacă aș fi câștigat primul set, ar fi fost foarte greu. Este o ruptură musculară. Acum doi ani am câștigat turneul cu o astfel de accidentare, dar aceasta este mult mai dureroasă. Am crezut că două zile vor fi suficiente, dar nu au fost”.

Djokovic este de părere că a avut un nivel foarte bun pe parcursul turneului: „Am jucat mai bine la acest turneu decât în ultimele 12 luni. Dacă eram sănătos, îmi plăceau șansele mele de astăzi. Nu ar fi fost ușor, dar cred că aveam șanse. Loveam mingea foarte bine. Având în vedere circumstanțele, semifinala este un rezultat bun, dar nu mă mulțumește. Când vin la un Grand Slam, vin să câștig”.

Sârbul nu garantează că se va întoarce la Melbourne, deși își dorește: „Nu știu dacă acesta a fost ultimul meu Australian Open. Este posibil. Nu știu dacă voi reveni. Vom vedea cum va decurge sezonul 2025. Dar, dacă sunt motivat și în formă, nu văd de ce nu aș veni”.

Djokovic a declarat că nu a luat încă o decizie în privința continuării colaborării cu Any Murray și că îl va susține pe Alexander Zverev în finală.

