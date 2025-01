Iga Swiatek a "distrus-o" pe Emma Răducanu. Partidă fulger la Australian Open

Poloneza Iga Swiatek nu a avut milă de Emma Răducanu, într-o partidă din turul trei de la Australian Open.

Swiatek, locul 2 WTA, a învins-o fără drept de apel pe Emma Răducanu (61 WTA), scor 6-1, 6-0. Partida a durat doar o oră și 11 minute.

Poloneza va juca în optimile de finală de la Australian Open cu Eva Lys, jucătoarea din Germania care a învins-o pe Jaqueline Cristian în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Eva Lys a ajuns în optimile de finală din postura de lucky loser, ea fiind învinsă în calificări, dar reprimită pe tabloul principal după retragerea Annei Kalinskaya.

