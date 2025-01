Nu e loc de sentimente! Meciul dintre Gabriela Ruse și Irina Begu de la Australian Open s-a încheiat cu un salut rece VIDEO

Gabriela Ruse a învins-o pe Irina Begu cu 6-4, 6-0, marți, la Melbourne, într-un duel românesc disputat în prima rundă a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Șlem al anului.

Ruse (27 ani, 125 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 19 minute de joc, la prima sa confruntare cu Begu (34 ani, 80 WTA).

Gabriela Ruse a fost net superioară la mingile direct câștigătoare (22-11) și a făcut mai puține erori neforțate decât adversara sa (14-20).

Ruse și-a asigurat un cec de 200.000 de dolari australieni și 110 puncte WTA, în timp ce Begu s-a ales cu 132.000 de dolari și 10 puncte WTA.

Meciul s-a încheiat cu o strângere rece de mână la fileu între cele două jucătoare

