Meciul unei generații s-a încheiat după aproape 4 ore. Punct incredibil reușit la Australian Open VIDEO

În vârstă de 38 de ani, francezul Gael Monfils, iubitul Elinei Svitolina, este într-o formă de zile mari. El s-a calificat în turul doi la Australian Open.

După ce a câștigat turneul la Auckland, Monfils a reușit o victorie magnifică în fața mult mai tânărului său compatriot Giovanni Mpetshi Perricard 7-6 (7), 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5), 6-4, după un meci de aproape patru ore.

Gael Monfils (locul 41 ATP) s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, unde va juca fie cu argentinianul Comesana, fie cu germanul Altmaier.

În schimb, Mpetshi Perricard (21 de ani, locul 30 ATP) se poate lăuda că a reușit să câștige un punct superspectaculos. El a trimis un lob din tweener, lovind mingea dintre picioare, execuția sa fiind urmată de una similară a lui Monfils.

Giovanni Mpetshi Perricard hits one of the shots of the year against Gael Monfils at the Australian Open.

Front-facing tweener lob.

Ridiculous feel in a crucial moment of the match. 🤯

Becoming a showman against the ultimate showman.

🇫🇷

pic.twitter.com/qAQVtnMS8J