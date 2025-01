Scene teribile cu liderul ATP. A început să tremure necontrolat VIDEO

Liderul ATP Jannik Siner a jucat cu danezul Holger Rune în optimile de finală ale Australian Open.

Italianul s-a impus în patru seturi în meciul cu Holger Rune (locul 13 ATP), scor 6-3, 3-6, 6-3, 6-2/

Jannik Sinner s-a calificat în sferturile de finală ale turneului pe care l-a câștigat anul trecut. Elevul lui Darren Cahill va evolua în această fază cu învingătorul din partida Alex Michelsen (SUA) - Alex de Minaur (Australia).

Partida a avut parte de un moment mai puțin obișnuit. Sinner a început să tremure necontrolat într-o pauză dintre jocuri și le-a transmis celor din echipa sa că nu își simte partea stângă.

Sinner a cerut și un timeout medical după care și-a revenit și a reușit să încheie meciul în favoarea sa. "Sinner a revenit de pe marginea prăpastiei din punct de vedere fizic. Bizare momentele din această partidă", a remarcat comentatorul EuroSport.

Jannik Sinner physically shaking during his match against Rune at Australian Open

He told his team he wasn’t able to ‘move to his left’

Visibly struggling and hasn’t been the same for the last two sets

Likely adrenaline combined with not feeling 100%

