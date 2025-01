Declarația surprinzătoare a jucătoarei care a învins-o pe Jaqueline Cristian. Era pregătită să plece acasă

Jaqueline Cristian, locul 82 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în turul trei la Australian Open, primul grand slam al anului.

Cristian a fost învinsă în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, de sportiva germană Eva Lys, locul 129 mondial, ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser.

Meciul a durat două ore şi 25 de minute.

Eva Lys a ajuns pe tabloul principal după retragerea Annei Kalinskaya. Ea a fost nevoită să își schimbe biletul de avion la vremea respectivă.

După victoria cu Jaqueline Cristian, ea a declarat că își luase bilet de avion pentru duminică, nefiind pregătită să ajungă atât de departe.

"Prima dată am schimbat biletul de avion pentru mâine. Acum, după conferința de presă, trebuie să îl schimbăm din nou", a spus Eva Lys.

Eva Lys says she had her flight home booked for tomorrow, so she has to change it again:

“We actually changed the flight to tomorrow. Right now I think after the press conference we're going to go and try to change it a little bit further.” 😂

pic.twitter.com/68A5T4T6GP