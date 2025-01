Își luase bilet de avion să plece acasă! Povestea uimitoare a viitoarei adversare a lui Jaqueline Cristian

În turul trei la Australian Open, Cristian va evolua cu germanca Eva Lys, locul 128 mondial, ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser.

Eva Lys pierduse în turul trei al calificărilor meciul cu Destanee Aiava. Își luase bilet de avion să plece spre casă, însă a fost deturnată în ultimul moment.

Retragerea Annei Kalinskaya a făcut ca Eva Lys să ajungă pe tabloul principal în ultimul moment. "Am aflat că intru pe teren cu 10 minute înainte să înceapă meciul. Nici nu am avut timp să am emoții", a spus Eva Lys, care a trecut în primul tur de Kimberly Birrell (Australia, locul 101) și în turul al doilea de Varvara Gracheva (69 WTA).

Eva Lys needs to hold on to booking that flight back home for a while now as she advances into the third round, winning 6-2 3-6 6-4 😍👏

What a Grand Slam she's been having!

@evalys_ • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/3YdkwuQunX